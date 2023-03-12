Зибров: Всем россиянам придется отвечать. Некоторые будут осуждены или повешены

Речь об этом зашла после вопроса Бацман, не хотелось ли Зиброву позвонить знакомым россиянам, поддержавшим Путина, и спросить: "Что же вы делаете? Как вам не стыдно?"

"Я прекрасно понимаю, что пропаганда их съела. А второе то, что они не хотят знать правду. Я уверен в этом. Они сознательные люди, наученные, умеют пользоваться интернетом. И если идет пропаганда, то есть достаточно много моментов, куда можно зайти и почитать: на английском языке, немецком, нашем. Не хочется им", – сказал Зибров.

По его словам, "им так удобно, потому что нужно зарабатывать деньги".

"Там очень большие деньги платятся. Это пропагандисты, это глашатаи, известные артисты, спортсмены, литераторы... Поэтому они сейчас косят деньги. Но я не знаю, понадобятся ли им эти деньги дальше. С собой туда их не заберешь", – объяснил певец.

Он считает, что этим людям на душе плохо.

"Я думаю, что плохо. Приходит вечер, приходит ночь – все равно просачивается информация, как их лупят под Бахмутом, Угледаром или Харьковом. И они понимают, что сужается кольцо, придется отвечать даже тем, кто говорит: "А какая разница? Мы здесь ни при чем". Всем россиянам придется отвечать. Некоторые будут осуждены, будут сидеть или повешены, а некоторые... Все равно коллективная ответственность будет", – заявил Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Читайте полную версию интервью

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