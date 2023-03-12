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ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Зибров: Всем россиянам придется отвечать. Некоторые будут осуждены или повешены

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Зибров считает, что поддержавшим Путина россиянам плохо
Зибров считает, что поддержавшим Путина россиянам плохо
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Россияне, которые поддерживают своего президента Владимира Путина, не хотят знать правду о происходящем в Украине, но им все равно придется отвечать. Такое мнение в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман выразил украинский певец Павел Зибров.

Речь об этом зашла после вопроса Бацман, не хотелось ли Зиброву позвонить знакомым россиянам, поддержавшим Путина, и спросить: "Что же вы делаете? Как вам не стыдно?"

"Я прекрасно понимаю, что пропаганда их съела. А второе то, что они не хотят знать правду. Я уверен в этом. Они сознательные люди, наученные, умеют пользоваться интернетом. И если идет пропаганда, то есть достаточно много моментов, куда можно зайти и почитать: на английском языке, немецком, нашем. Не хочется им", – сказал Зибров.

По его словам, "им так удобно, потому что нужно зарабатывать деньги".

"Там очень большие деньги платятся. Это пропагандисты, это глашатаи, известные артисты, спортсмены, литераторы... Поэтому они сейчас косят деньги. Но я не знаю, понадобятся ли им эти деньги дальше. С собой туда их не заберешь", – объяснил певец.

Он считает, что этим людям на душе плохо.

"Я думаю, что плохо. Приходит вечер, приходит ночь – все равно просачивается информация, как их лупят под Бахмутом, Угледаром или Харьковом. И они понимают, что сужается кольцо, придется отвечать даже тем, кто говорит: "А какая разница? Мы здесь ни при чем". Всем россиянам придется отвечать. Некоторые будут осуждены, будут сидеть или повешены, а некоторые... Все равно коллективная ответственность будет", – заявил Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Відео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

24 февраля 2022 года Путин объявил о вторжении в Украину. Изначально, по данным СБУ, глава Кремля рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В конце марта военную агрессию против Украины поддерживал 81% россиян, опрошенных "Левада-центром".

В опубликованных в сентябре результатах опроса "Левада-центра" говорилось, что 60% опрошенных россиян считают, что не несут моральную ответственность за гибель мирных жителей и разрушения в Украине. Чувствуют себя виноватыми лишь 10% респондентов. В то же время начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов 18 октября отметил, что в распоряжении его ведомства есть данные о реальных настроениях в российском обществе, согласно которым 82% россиян "абсолютно поддерживают" боевые действия на территории Украины.

В декабре стали известны результаты опроса, согласно которым 55% россиян выступают за мирные переговоры с Украиной и только 25% поддерживают продолжение конфликта.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: Россия, пропаганда, российская пропаганда, Павел Зибров, россияне
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