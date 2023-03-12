Зибров: Дай бог, сейчас пройдет жижа, подсохнут поля, придут танки, артиллерия. Будем их с огоньком гнать

Он рассказал, что такой пророческий сон приснился его жене Марине.

"Она говорит, что два года с начала войны. Год уже прошел. Ясно, что [боевые действия] уже будут неактивны, но тот монстр кремлевский [президент РФ Владимир Путин] будет дергаться, дергаться в конвульсиях, его будут добивать... Ну, добьем. Легче уже будет. Дай бог, сейчас пройдет эта жижа, подсохнут поля, дороги, придут танки, артиллерия. Будем их с огоньком гнать", – сказал Зибров.

Также его спросили, что он будет делать, когда наступит победа. Зибров ответил, что напьется.

"И сейчас есть возможность выпить, но как-то не так идет. Выпьешь – и какая-то горечь. Понимаешь, что рано праздновать победу. А когда победа будет… Во-первых, мы напишем победные песни. Говорят: "Уже сейчас пишу". Я говорю: "Нет, сейчас оно не пишется. Надо, чтобы эмоциональное состояние было". Оно должно родиться как ребенок. Оно рождается. С [украинским поэтом, драматургом, сценаристом Юрием] Рыбчинским, с [поэтом-песенником, режиссером, актером Петром] Магой. У меня два автора, два кума моих родных, два прекрасных поэта. Я думаю, мы напишем песни, потому что мы художники, а потом напьемся. Может, сутки-другие. Будем целоваться, обниматься с друзьями, соседями, близкими... Эйфория будет в Украине. И я думаю, что за нас будет радоваться весь цивилизованный мир..." – сказал Зибров.

Зибров: У нас родственники в Севастополе. Звонили: "Если у вас тяжелая обстановочка, мы готовы вас принять. У вас захватили власть фашисты". Послал. После этого мы больше не общались. Полный текст интервью

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