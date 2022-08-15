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Российские чиновники боятся ехать на работу на оккупированные территории Украины, несмотря на обещания двойного оклада – украинская разведка

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По данным украинской разведки, руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в двух районах Луганской области
По данным украинской разведки, руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в двух районах Луганской области
Фото: depositphotos.com

Российские чиновники боятся ехать на работу в оккупированные населенные пункты Украины. Об этом 15 августа в Telegram сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

"Руководство РФ продолжает агитировать российских госслужащих к работе на временно оккупированных территориях Украины. Согласно решению администрации Белгорода, сотрудникам мэрии, руководителям и работникам муниципальных учреждений в период их возможной работы в "ДНР" и "ЛНР" обещают выплачивать двойной оклад в рублях", – говорится в сообщении.

Помимо этого, российские власти обещают компенсировать из городского бюджета расходы, связанные с командировкой. Также вводятся надбавки к суточным в иностранной валюте (имеются в виду украинские гривны) из расчета: 50% – главе администрации, 40% – первому и некоторым другим заместителям, 30% – начальникам отделов и их заместителям, а также главным и ведущим специалистам.

"Обещания увеличения выплат связаны с категорическим нежеланием российских чиновников ехать в Украину из-за опасений за собственную безопасность. Впрочем, несмотря на эти предложения, россияне продолжают массово отказываться ехать в опасную командировку", – подчеркнули в ГУР.

По данным украинской разведки, руководство Белгородской области отвечает за поддержку российского оккупационного режима в Белокуракинском и Троицком районах Луганской области.

"С сентября с участием белгородских учителей там планируется открытие школ. Туда же направляются и воспитательницы для детских садов из РФ. Всего из белгородского бюджета планируется выделить 1,6 млрд руб. При том, что утвержденный дефицит бюджета Белгородской области на 2022 год составляет 30,8 млрд руб." – отметили в Минобороны Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Теги: Россия, Украина, оккупация, Белгород, разведка, ДНР, Минобороны, чиновники, госслужащие, война России против Украины, ЛНР
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