С начала 2020 года миссию ОБСЕ 146 раз не допустили к объектам в ОРДЛО – Олифер

Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы наблюдателей специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, заявила пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах в Минске, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

Члены незаконных вооруженных формирований препятствуют работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей. Этот вопрос обсуждался во время заседания трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе 12 февраля в Минске, сообщила в Facebook пресс-секретарь главы украинской делегации на переговорах, второго президента Украины Леонида Кучмы Дарка Олифер.

"По данным СММ ОБСЕ, с начала года их патрули 146 раз не были допущены на территории ОРДЛО. Украинская сторона настаивает на обеспечении полной безопасности работы сотрудников миссии. Также СММ ОБСЕ должна иметь беспрепятственный доступ ко всей территории Украины, как это предусмотрено ее мандатом", – написала Олифер.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

СММ ОБСЕ является невооруженной гражданской миссией, которая наблюдает за ситуацией во всех регионах Украины. Она регулярно готовит отчеты об обстановке в стране, а также участвует в переговорах между сторонами конфликта на Донбассе. Миссия начала свою работу 29 июля 2014 года в соответствии с решением постоянного совета ОБСЕ.