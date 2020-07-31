С начала года на Донбассе погибло восемь мирных жителей – ОБСЕ

В период с 13-го по 26 июля на Донбассе в результате военного конфликта пострадало пять мирных жителей – все они получили ранения.

С 13-го по 26 июля на Донбассе произошло около около 2,1 тыс. взрывов Фото: depositphotos.com

На Донбассе с начала этого года от боевых действий погибло восемь мирных граждан, 52 – получили ранения. Об этом говорится в отчете специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, опубликованном на сайте миссии.

По данным миссии, в период с 13-го по 26 июля на Донбассе в результате военного конфликта пострадало пять мирных жителей – все они получили ранения.

Также СММ ОБСЕ за отчетный период зафиксировала около 8 тыс. нарушений режима прекращения огня, из которых около 2,1 тыс. – взрывов. Это свидетельствует о том, что количество нарушений режима тишины увеличилось – две недели назад было подтверждено 5,2 тыс. нарушений, из которых 1,7 тыс. – взрывов.

"Миссия констатировала спокойную ситуацию на участке разведения в районе Станицы Луганской. В то же время на участках разведения в районах Золотого и Петровского зафиксировано нарушение режима прекращения огня и, как и раньше, присутствие людей", – говорится в отчете.

Также СММ зафиксировала новую военную позицию и укрепление прошлых позиций в районе Петровского.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным на конец 2019 года, на Донбассе погибло 14 тыс. человек, еще 1,5 млн человек были вынуждены сменить место жительства.