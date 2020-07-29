ОБСЕ не хватает персонала на Донбассе, чтобы осуществлять стопроцентный мониторинг – Резников

Специальная мониторинговая миссиия ОБСЕ в Украине не имеет должного доступа к оккупированным территориям Донбасса и испытывает нехватку людей для эффективного контроля за ситуацией. Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Глава специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Яшар Халит Чевик регулярно информирует представителей Украины о недопуске патрулей миссии на не подконтрольную Киеву территорию. Об этом 29 июля во время вебинара "Минский процесс: умеренный успех или политический тупик" сказал вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, сообщает "Укринформ".

"В связи с ограничениями с начала пандемии, а также с необходимостью ротации, количество людей, которые от СММ ОБСЕ осуществляют мониторинг, меньше тех возможностей, которые требуются для выполнения оперативных задач. Они не в состоянии сегодня физически передвигаться оперативно по временно оккупированным территориям для того, чтобы осуществлять стопроцентный мониторинг", – отметил Резников.

По его словам, по этой причине обсуждается вопрос об открытии дополнительного контрольно-пропускного пункта въезда-выезда, чтобы ОБСЕ получила допуск на территорию ОРДЛО.

"При этом все украинские КПВВ открыты, каждое утро туда прибывают патрули СММ ОБСЕ, которые наши военные готовы пропустить, но их не пропускает противоположная сторона. Несмотря на то, что этот вопрос поднимается во время каждого заседания трехсторонней контактной группы, пока в решении этой проблемы никаких сдвигов нет", – сказал министр.

Трехсторонняя контактная группа договорилась об открытии двух новых контрольных пунктов въезда-выезда в Луганской области не позднее 10 ноября.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.