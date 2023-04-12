С помощью американской системы распознавания лиц пограничники смогли установить более 10 тыс человек, причастных к военным преступлениям – ГПСУ

На встрече с бизнесменом обсуждались перспективы сотрудничества украинских правоохранителей с производителем технологии, а также особенности использования программных продуктов.

"Clearview AI – система распознавания лиц, помогающая выявлять людей, причастных к преступлениям. С начала полномасштабного вторжения посредством программы пограничники смогли установить личности более 10 тыс человек", – говорится в сообщении.

Среди тех, кого удалось установить, – организаторы насильственного перемещения и депортации украинских детей. Также идентифицированы личности военнослужащих РФ, пропагандистов и коллаборантов, которые содействовали российским властям на оккупированных территориях.