СБУ объявила о подозрении руководителю одесской компании, которая поставляла в РФ сырье для производства лазерных прицелов

"Компания продавала врагу инертный газ высокой очистки и оборудование для его обработки, используемые в военно-промышленном комплексе России. В частности, эти газы необходимы при изготовлении лазерных прицелов для вражеских танков и высокоточных видов вооружения", – говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что украинское предприятие – уникальное по своим возможностям, поскольку может доводить очистку инертных газов до более чем 90%. К примеру, на территории России местные заводы дают лишь 60% очистки.

"Именно поэтому враг пытался сохранить контроль над украинской компанией. Для этого в 2022 году фактические владельцы учреждения, являющиеся гражданами России, формально перепродали ее активы кипрской фирме и наняли для управления украинский менеджмент. Для беспрепятственного вывоза сырья заказчикам в РФ в марте прошлого года российские бенефициары зарегистрировали аффилированную коммерческую структуру на Ближнем Востоке. Именно эта фирма в дальнейшем закупала товар у представителей одесского предприятия и переправляла его в Россию", – сообщили в пресс-центре.

Руководителю предприятия объявили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).