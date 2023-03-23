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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ в Житомирской области задержала подозреваемого в сотрудничестве с ЧВК "Вагнер"

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Задержанный бывший замкомандира одной из украинских воинских частей, который в начале 1990-х годов ушел в отставку
Задержанный – бывший замкомандира одной из украинских воинских частей, который в начале 1990-х годов ушел в отставку
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведка Службы безопасности Украины задержала в ходе операции в Житомирской области подозреваемого в сотрудничестве с РФ. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 23 марта.

Задержанный – бывший заместитель командира одной из украинских воинских частей, который еще в начале 1990-х годов ушел в отставку.

"Установлено, что в июле прошлого года разведывательное подразделение российской военной группы "Вагнер" привлекло его к негласному сотрудничеству. По данным следствия, враг совершил дистанционную вербовку через запрещенную соцсеть "ВКонтакте", которой активно пользовался фигурант. По указанию агрессора он собирал разведданные о перемещении подразделений ВСУ, а также интересовался персональными данными действующего командного состава украинских войск в регионе", – говорится в сообщении.

Также, по версии следствия, он фиксировал координаты уличных систем видеонаблюдения, которые находятся вблизи зданий органов государственной власти и правоохранительных органов.

"Соответствующая информация требовалась врагу для планирования и возможного совершения диверсий на территории города. Полученные сведения предатель передавал вагнеровцам через отработанные каналы электронной связи в виде фотографий карт с отметками", – сообщили в СБУ.

Контрразведка задержала его перед попыткой сбежать за границу, отметили в пресс-центре.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он арестован.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Житомирская область, контрразведка, ЧВК Вагнер, задержание, подозрение
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