СБУ показала уничтожение грузовика с оккупантами. Видео

Спецназ СБУ уничтожил российский грузовик
Фото: Служба безпеки України / Facebook
Спецназ Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины уничтожил грузовик с российскими оккупантами. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 11 декабря.
"Наша тактическая группа проводила разведку и зафиксировала российский КамАЗ и его пассажиров. Прямым попаданием из ПТРК и техника, и оккупанты отправились улучшать ежедневную статистику своих потерь", – говорится в сообщении.
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