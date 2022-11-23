СБУ разоблачила мошенника, который в Днепропетровской области организовал фейковый сбор для ТрО

"Для реализации сделки ее организатор создал фейковый Telegram-аккаунт главы городской ВГА, с которого "разгонял" сообщения о псевдомероприятии. Таким образом, злоумышленник пытался от имени чиновника обмануть украинских граждан на сотни тысяч гривен", – говорится в сообщении.

Следствие установило, что схему организовал житель Херсона, который в начале полномасштабного вторжения России в Украину прибыл в Днепропетровскую область, где решил раскрутить аферу. Для этого он верифицировал фейковый аккаунт руководителя ВГА и разместил там данные из реального Telegram-канала чиновника.

В службе заявили, что в конце сентября мужчина написал об открытии банковского счета и сборе средств якобы на нужды подразделений ТрО, закрепив ссылку на донат в "шапке" профиля. СБУ отметила, что во время обысков по месту его жительства правоохранители обнаружили мобильный телефон и банковскую карточку.

Сейчас мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.