СБУ сообщила о подозрении боевику из ближайшего окружения Гиркина. Он способствовал передаче оккупантам шахт в ОРДЛО

Имени подозреваемого не называют, но в посте опубликовано фото боевика. Это Анатолий Нестренко, которого нынешний главарь "ДНР" Денис Пушилин в январе "назначил" "и.о. министра угля и энергетики "ДНР", о чем сообщало подконтрольное боевикам агентство ДАН.

Нестеренко находится под санкциями в Украине и в Японии, говорится на портале-трекере санкций Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции.

Как отметили в СБУ, Нестеренко был топ-чиновником одного из добывающих предприятий в Донецкой области и в 2014 году перешел на сторону боевиков.

"Там он входил в ближайшее окружение российского террориста Стрелкова (Гиркина), по поручению которого занимался вопросами промышленной добычи угля и его реализации в пользу группировок боевиков. В этой должности еще до начала полномасштабного вторжения он выполнял указания Москвы о перенастройке топливно-энергетического комплекса региона под нужды страны-агрессора. По данным следствия, он напрямую способствовал передаче врагу основных предприятий отрасли, в том числе местных шахт", – говорится в релизе украинской спецслужбы.

Нестеренко предъявили подозрение по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

Сейчас он, по данным СБУ, находится на временно оккупированной территории Украины.

"Однако сотрудники СБУ знают о его местонахождении, перечне контактов и проводят комплексные мероприятия по привлечению злоумышленника к ответственности", – подчеркнули в спецслужбе.