СБУ сообщила о разоблачении главы "военкомата" террористической "ЛНР", ему заочно сообщили о подозрении

"В 2015 году житель временно оккупированного Луганска возглавил подразделение незаконного вооруженного формирования так называемого военного комиссариата "ЛНР". Следователи СБУ собрали безоговорочные доказательства того, что, будучи в должности, злоумышленник работал на выполнение незаконно выданных оккупантами "законов ЛНР". В частности, он обеспечивал "комплектование" незаконных вооруженных формирований боевиков, воевавших против Вооруженных сил Украины и обстреливавших мирные населенные пункты Луганской области", – заявили в СБУ.

Также, по данным контрразведки, мужчина руководил "мобилизационной работой" в целом: "организовывал постановку жителей оккупированного областного центра на военный учет; проводил военные сборы; причислял местных жителей к так называемому резерву "народной милиции "ЛНР" и обеспечивал принудительное прохождение гражданскими лицами "военной службы" в рядах незаконных вооруженных формирований".

"Кроме того, мужчина осуществлял контроль за уголовным преследованием жителей ОРЛО, которые уклонялись от исполнения воинского долга перед оккупационным режимом. Напомним, что принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно не подконтрольной украинским властям территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан", – говорится в сообщении.

Мужчина скрывается от украинского правосудия на временно оккупированной территории. Ему заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в незаконных вооруженных формированиях) и по 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

В ближайшее время его планируют объявить в розыск.