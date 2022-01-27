ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании на Донбассе "разведчика" боевиков

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
СБУ сообщила задержаному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
СБУ сообщила задержаному о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса
Фото: Служба безпеки України / Facebook

Служба безопасности Украины задержала на линии разграничения в Донецкой области "разведчика" боевиков. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 27 января.

У мужчины обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии.

"По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и "кураторов" над подчиненными. Установлено, что задержанный – житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастных к обстрелам позиций украинских войск", – сообщили в пресс-центре.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Суд его арестовал.

ВИДЕО
Видео: Служба безпеки України / YouTube
Контекст:

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, СБУ, Луганская область, Донецкая область, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Что хуже – не иметь детей или дожить, что твои от тебя отрекаются". Навроцкая показала личную переписку с поддерживающей Путина Егоровой
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Скоро одни кости останутся", "Бодрая лошадка". 44-летняя Чехова поделилась "последними" фото с Сейшел
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Секси, " Какая красота". Валевская перед камерой стиснула руками мокрую грудь
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Аллуся, как девочка", "Куколка". Галкин очаровал сеть новым фото 72-летней Пугачевой
"Глупейший поступок. Ватные", "Надеюсь, останетесь без американских виз". Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео
"Глупейший поступок. Ватные", "Надеюсь, останетесь без американских виз". Собчак и Богомолов сделали антинатовское граффити. Видео
Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков
Джонни Депп опубликовал первое фото в Instagram после девятимесячного перерыва, и оно собрало около 2 млн лайков
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
"Жалко дочь, стыдится матери". Гости вблизи сняли дырку на пятой точке Волочковой и выложили все в сеть
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
Брэда Питта заподозрили в тайном романе со шведской певицей Люкке Ли – СМИ
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
  "Евровидение 2022". Организаторы нацотбора заявили, что не дисквалифицируют Алину Паш из-за ее выступления в оккупированном Крыму
"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото
"Симпатичный пирожок", "Хороший медок". Звезда "Великолепного века" Узерли широко развела ноги для фото
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин женится на матери своего сына
"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки
"Дважды мы женились, дважды расходились". Трагически погиб бывший муж Марии Бурмаки
"Опять голышом с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность
"Опять голышом – с жопой, писькой, сиськой". Maruv показала на пляже голую грудь, бедра и промежность
В Китае фильм "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом. Писатель Чак Паланик отреагировал на цензуру
В Китае фильм "Бойцовский клуб" вышел с другим финалом. Писатель Чак Паланик отреагировал на цензуру
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги
Зоозащитники готовят обращение в полицию после заявления Клопотенко о том, что в его ресторане подают мясо животного из Красной книги
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
48-летняя Клум показала промежность с нижнего ракурса
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Там такой пельмень, что не помещается в трусы", "Бабушкин вареник". Каменских показала промежность перед камерой (342627)
2
Павлик заявил, что 24-летняя дочь цыганского барона, предсказавшая Потапу на шоу "Голос країни" скорое отцовство, – его крестница (167492)
3
"Вот у тебя станочек", "Драл бы и драл". Ани Лорак станцевала перед камерой в лифе и узкой юбке (121639)
4
"Видосы 18+ надо в кровати смотреть". Асмус снялась в ванной и рассказала, как утопила свой ноутбук (86428)
5
"Без макияжа, без границ". 48-летняя Клум показала голую грудь и низ живота (77420)
6
"Кажется, что выхода нет". Проживающая в Германии жена мэра Кличко рассказала о своих медитациях (70144)
7
"Фигура шикарная", "Хочу". Рианна показала голую грудь и ягодицы в прозрачном белье (62445)
8
"Малыш, ты супер", "Грудь красивая". Дорофеева в белом лифе крупным планом показала яркий макияж (57340)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS