СБУ сообщила о задержании на Донбассе "разведчика" боевиков

У мужчины обнаружили автомат Калашникова в разобранном состоянии.

"По предварительным данным, боевик оставил ряды своего подразделения и убежал из ОРДЛО из-за постоянных издевательств предводителей и "кураторов" над подчиненными. Установлено, что задержанный – житель Донецкой области, который в 2019 году добровольно присоединился к боевикам. Там его назначили разведчиком одной из группировок, причастных к обстрелам позиций украинских войск", – сообщили в пресс-центре.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) и ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. Суд его арестовал.

ВИДЕО

Видео: Служба безпеки України / YouTube