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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала бывшего главаря "спецподразделения МГБ ЛНР", участвовавшего в захвате Луганского аэропорта

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей
Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей
Фото: ssu.gov.ua

Контрразведчики Службы безопасности Украины задержали в Луганской области бывшего боевика так называемого "МГБ ЛНР", который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Об этом 19 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

"Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель так называемого "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, из-за конфликта с другими предводителями боевиков подозреваемый оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Украинские военные покинули луганский аэропорт 1 сентября 2014 года из-за постоянных артиллерийских обстрелов со стороны российских войск.

Теги: Россия, СБУ, Украина, розыск, боевики, ЛНР, война на Донбассе
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