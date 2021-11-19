СБУ задержала бывшего главаря "спецподразделения МГБ ЛНР", участвовавшего в захвате Луганского аэропорта

По данным спецслужбы, житель Луганска на начальном этапе российской агрессии занимал должность командира боевой тактической группы в "отдельной бригаде спецназначения "Одесса" так называемого "МГБ ЛНР" и принимал непосредственное участие в вооруженном сопротивлении силам АТО/ООС.

"Возглавляемое им подразделение способствовало деятельности пророссийских боевиков при штурме Луганского аэропорта, захвате помещений банковских учреждений и помещений местных жителей. Представитель так называемого "МГБ" координировал поиск и задержание украинских патриотов на временно оккупированной территории области, взаимодействие группировок местных боевиков с российскими кураторами", – говорится в сообщении.

По информации СБУ, из-за конфликта с другими предводителями боевиков подозреваемый оставил их ряды и длительное время скрывался на территории РФ.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) и ч. 2 ст. 260 (участие в деятельности не предусмотренных законом вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание – 10 лет лишения свободы.

Суд избрал боевику меру пресечения в виде содержания под стражей.