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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"

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В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности
В ходе обысков правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины установила местонахождение и задержала в Донецкой области бывшую участницу незаконных вооруженных формирований так называемой "ДНР". Об этом 12 ноября сообщила пресс-служба СБУ.

По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута вступила в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки "Оплот", где занималась "подбором кадров" для вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

"После конфликта с предводителями группировки она покинула ее ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту нахождения подозреваемой правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, Оплот, террористы, следствие, боевики, война на Донбассе, обыски, Служба безопасности Украины
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