СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"

По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута вступила в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки "Оплот", где занималась "подбором кадров" для вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции.
"После конфликта с предводителями группировки она покинула ее ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.
В ходе обысков по месту нахождения подозреваемой правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.
Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.