СБУ задержала бывшую руководительницу "отдела кадров" террористической группировки "Оплот"

По данным следствия, в ряды боевиков жительница Бахмута вступила в 2014 году. Она входила в состав террористической группировки "Оплот", где занималась "подбором кадров" для вооруженных формирований, участвовавших в боевых действиях против сил антитеррористической операции.

"После конфликта с предводителями группировки она покинула ее ряды. Впоследствии вернулась на подконтрольную украинским властям территорию региона, где пыталась скрываться от правосудия", – говорится в сообщении.

В ходе обысков по месту нахождения подозреваемой правоохранители обнаружили средства связи и ноутбук с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи СБУ сообщили задержанной о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.