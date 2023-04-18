СБУ задержала дочь экс-гауляйтера Чернобаевки, она подозревается в коллаборационизме

Задержанная подозревается в участии в пропагандистских акциях и внедрении российских стандартов обучения в школах Фото: Служба безпеки України / Telegram

После захвата поселка она одной из первых поддержала оккупантов и добровольно вступила в ряды местной оккупационной администрации, говорится в сообщении. По данным следствия, по протекции отца, которому СБУ ранее уже сообщила о подозрении, ее назначили "главой отдела", где она занималась введением образовательных стандартов России на территории захваченной общины.

В сообщении говорится, что она заставляла местных педагогов приобщаться к процессу русификации поселковых учебных заведений и их переводу на расчеты в российских рублях, а также организовывала и лично участвовала в многочисленных пропагандистских акциях страны-агрессора в оккупированной части Херсона.

По данным следствия, в конце июля прошлого года подозреваемая была делегатом на прокремлевском форуме под названием "Мы вместе с Россией". На нем участники одобрили так называемую декларацию развития региона, которая фактически являлась планом интегрирования юга Украины в экономику России, говорится в сообщении.

После освобождения правобережной части Херсонской области женщина переехала в Винницкую область, где скрывалась под видом переселенки, заявили в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили фигурантке о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество оккупационной администрации государства-агрессора). Ей грозит до 12 лет тюрьмы. Женщине назначили меру пресечения – содержание под стражей.