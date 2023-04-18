ГБР завершило следствие по обвинению девяти бывших правоохранителей в работе на врага

Санкция статьи о государственной измене предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, напоминают в ГБР Фото: dbr.gov.ua

"ГБР завершило расследование в отношении очередных девяти предателей в погонах... Восемь экс-правоохранителей Луганской области обвиняются в государственной измене. Все они после захвата россиянами части Луганской области добровольно перешли на службу к оккупантам. Они приняли присягу на верность врагу Украины и начали работать в псевдоправоохранительных органах так называемой "ЛНР", – говорится в сообщении.

Восьми фигурантам, как уточняют в ГБР, за государственную измену грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества (ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

Также в СИЗО напомнили, что направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего сотрудника Мариупольского следственного изолятора.

"За активное сотрудничество с оккупантами обвиняемый получил должность руководителя следственного изолятора в Мариуполе в системе так называемой "государственной службы исполнения наказаний министерства юстиции "ДНР". По его доносу оккупанты силой "успокоили" бунт в СИЗО", – отмечается в сообщении.

Кроме того, согласно сообщению бюро, бывшая судья Ленинского райсуда Донецкой области подозревается в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3) и государственной измене (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины).

"Женщина с 2014 года активно сотрудничает с оккупационными властями, которые захватили населенные пункты в Донецкой области. В настоящее время она осуществляет "правосудие" по российскому законодательству во временно оккупированном Мариуполе", – уточнили в ГБР.