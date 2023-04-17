СБУ сообщила о подозрении замглавреда "Вечерней Москвы", бывшей винницкой журналистке Тарапате. Та удивилась, что "в стане врага так долго думали"

По материалам следствия, после захвата Россией Крыма и части восточных регионов Украины в 2014 году Тарапата переехала в страну-агрессор, где устроилась в редакцию прокремлевской газеты "Вечерняя Москва". Работая в этом издании, она публично поддерживала российских оккупантов и готовила антиукраинские публикации.

Позднее Тарапату назначили заместителем главного редактора газеты. На этой должности она также координирует редакционный отдел "Московские власти" и ведет авторский блог на интернет-сайте газеты.

"С 24 февраля 2022 года она выполняет указания Кремля по распространению публикаций, в которых оправдывает вооруженную агрессию России и отрицает причастность оккупантов к массовым убийствам мирных жителей в Киевской области. Установлено, что коллаборантка называет "постановочными" застенки и массовые захоронения в Буче и Ирпене. За это Тарапата регулярно получает награды от Кремля и городской администрации Москвы", – сказано в сообщении.

Примеры материалов Тарапаты в "Вечерней Москве". Скриншот: vm.ru

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 6 ст.111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационизм в форме информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией). Санкция статьи предполагает наказание до 12 лет тюрьмы.

Сейчас подозреваемая находится на территории России, но СБУ продолжает предпринимать "меры по ее привлечению к ответственности за преступления против нашего государства".

Комментарий Тарапаты по поводу объявленного ей подозрения опубликован на сайте "Вечерней Москвы".

"Я крайне удивлена, что в стане врага так долго думали, прежде чем что-то там предъявить. Я – гражданка Российской Федерации и полностью разделяю курс президента и моей страны на денацификацию и демилитаризацию ополоумевшего соседа", – заявила пропагандистка.

Тарапата считает, что "такое позднее обвинение выглядит странно", так как она еще в 2014 году работала на Майдане в Киеве и "освещала ход революции".