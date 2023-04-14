"Входим в очень трудный период турбулентности по внутренним вопросам". Данилов предупредил о новых попытках РФ расшатать ситуацию в Украине

По его словам, попытки расшатать внутриполитическую ситуацию будут предприняты оккупантами уже со следующего месяца.
"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача – обращаю ваше внимание – с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день. Для нас это очень опасно... К сожалению, службы безопасности каждый день отчитываются о коллаборантах и предателях, которых они находят. Входим в очень трудный период турбулентности именно по внутренним вопросам", – сказал Данилов.
Он отметил, что признаки инициированной РФ активизации уже наблюдаются в последние две-три недели. Секретарь СНБО связывает это с тем, что в РФ, вероятно, опасаются осложнений внутри своей страны в связи с так называемым цифровым призывом. И хотят поскорее закрыть "украинский вопрос".
В то же время пророссийские силы в Украине хотят вернуться на политическую арену, считает политик.
"Кто-то придумал себе, что в октябре у нас могут быть выборы, хотя я не понимаю, как это может быть во время войны, но кто-то такое бросил, и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", – добавил Данилов.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении российских войск в Украину. Он заявил, что цель РФ – некие "демилитаризация и денацификация Украины". Путин планировал в Украине блицкриг, но он провалился, ВСУ продолжают успешно деоккупировать временно захваченные РФ территории.
По данным Офиса генерального прокурора на 10 апреля, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украине зафиксировано 17 035 преступлений против национальной безопасности, из них 4965 – коллаборационизм.