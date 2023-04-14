"Входим в очень трудный период турбулентности по внутренним вопросам". Данилов предупредил о новых попытках РФ расшатать ситуацию в Украине

По его словам, попытки расшатать внутриполитическую ситуацию будут предприняты оккупантами уже со следующего месяца.

"Террористы не могут нас одолеть военным путем и у них сейчас есть большая задача – обращаю ваше внимание – с мая по октябрь попытаться дестабилизировать ситуацию внутри нашей страны. Это их план на сегодняшний день. Для нас это очень опасно... К сожалению, службы безопасности каждый день отчитываются о коллаборантах и предателях, которых они находят. Входим в очень трудный период турбулентности именно по внутренним вопросам", – сказал Данилов.

Он отметил, что признаки инициированной РФ активизации уже наблюдаются в последние две-три недели. Секретарь СНБО связывает это с тем, что в РФ, вероятно, опасаются осложнений внутри своей страны в связи с так называемым цифровым призывом. И хотят поскорее закрыть "украинский вопрос".

В то же время пророссийские силы в Украине хотят вернуться на политическую арену, считает политик.

"Кто-то придумал себе, что в октябре у нас могут быть выборы, хотя я не понимаю, как это может быть во время войны, но кто-то такое бросил, и некоторые "деятели", имевшие ранее бизнес с Медведчуком, сейчас объединяются и предпринимают попытки расшатывать страну", – добавил Данилов.