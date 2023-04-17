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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о задержании бывшего "начальника вокзала Херсона", который помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину

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После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали
После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали
Фото: Служба безпеки України / Telegram

Служба безопасности Украины 17 апреля в Telegram сообщила о задержании во время стабилизационных мероприятий в освобожденном Херсоне пособника российских оккупантов.

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации России. Там его назначили директором вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на этой "должности" фигурант помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

"Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в захваченный на то время Херсон. Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов", – отметили в спецслужбе.

После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – 12 лет лишения свободы.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, СБУ, Украина, Херсон, оккупация, Херсонская область, вооружение, вокзал, спецслужбы, подозрение, Служба безопасности Украины
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