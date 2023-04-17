СБУ сообщила о задержании бывшего "начальника вокзала Херсона", который помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину

После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации России. Там его назначили директором вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога", – говорится в сообщении.

По данным СБУ, на этой "должности" фигурант помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.

"Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в захваченный на то время Херсон. Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов", – отметили в спецслужбе.

После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – 12 лет лишения свободы.