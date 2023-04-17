СБУ сообщила о задержании бывшего "начальника вокзала Херсона", который помогал оккупантам перебрасывать военные эшелоны в Украину

"Злоумышленником оказался местный житель, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков. После захвата областного центра он добровольно пошел на сотрудничество с врагом и вступил в ряды местной оккупационной администрации России. Там его назначили директором вокзала городской станции, входившей в состав созданного агрессором "унитарного предприятия Херсонская железная дорога", – говорится в сообщении.
По данным СБУ, на этой "должности" фигурант помогал захватчикам наладить железнодорожное сообщение для нужд оккупационных группировок на южном фронте.
"Он участвовал в организации беспрепятственной транспортировки военной техники, вооружения и боеприпасов с территории России в захваченный на то время Херсон. Для этого отдавал преступные предписания своим подчиненным. В случае отказа или невыполнения незаконных указаний угрожал "сдать" людей карательным органам рашистов", – отметили в спецслужбе.
После освобождения Херсона фигурант пытался "залечь на дно" и избежать правосудия, однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Максимальное наказание, предусмотренное статьей, – 12 лет лишения свободы.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона. Руководитель Херсонской ОВА Александр Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.