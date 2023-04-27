СБУ задержала подозреваемого в передаче оккупантам информации об украинских военных в Лимане

По данным следствия, он передавал оккупантам локации базирования украинских защитников в прифронтовых районах Донецкой области.

"В "зоне особого внимания" фигуранта находились места дислокации и перемещения подразделений Вооруженных сил Украины и СБУ на территории освобожденного Лимана. Кроме того, он передавал агрессору координаты местных объектов железнодорожной инфраструктуры. Сотрудники Службы безопасности задержали злоумышленника во время выполнения разведывательного задания", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что задержанный – безработный житель Лимана, находившийся "на связи" с боевиком оккупационных группировок Южного военного округа вооруженных сил России.

"По указанию агрессора его приспешник обходил территорию освобожденного города и фиксировал локации украинских защитников и инфраструктурных объектов. Затем вражеский информатор передавал полученные сведения боевику через запрещенную российскую соцсеть "Одноклассники", – добавили в пресс-центре.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса (предоставление вооруженным формированием государства-агрессора помощи в ведении боевых действий против ВСУ и других военных формирований). Он арестован, ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ВИДЕО