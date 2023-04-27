Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов – СБУ

Российский военный рассказал своей знакомой о преступлении, которое собирался совершить после телефонного разговора, и отметил, что для него это не в первый раз.

"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их нужно утилизировать", – заявил он.

Оккупант в подробностях рассказал, как перерезал человеку горло. По его словам, таких случаев много, и делают это обычно ночью.

Служба безопасности Украины установила личность оккупанта, его данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области России, 1995 года рождения, говорится в сообщении. По данным СБУ, его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.

СБУ добавила, что расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.