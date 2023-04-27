Оккупанты признают, что убивают украинских военнопленных после допросов – СБУ

Российский военный рассказал своей знакомой о преступлении, которое собирался совершить после телефонного разговора, и отметил, что для него это не в первый раз.
"Люди, которые военнопленные… их нам нет смысла держать. Ну, потому что всю информацию из них выпытываем. Дальше нет смысла держать. Вот… их нужно утилизировать", – заявил он.
Оккупант в подробностях рассказал, как перерезал человеку горло. По его словам, таких случаев много, и делают это обычно ночью.
Служба безопасности Украины установила личность оккупанта, его данные, место службы и круг общения. Мужчина на аудио – Сучко Евгений Юрьевич из Новгородской области России, 1995 года рождения, говорится в сообщении. По данным СБУ, его мобилизовали осенью 2022 года, с тех пор он со своим подразделением находится на позициях в Харьковской области.
СБУ добавила, что расследует более 35 тыс. уголовных производств по факту нарушения законов и обычаев войны.
Россия начала полномасштабную войну против Украины 24 февраля 2022 года. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей.
По данным Офиса генерального прокурора Украины, по состоянию на 27 апреля в Украине зафиксировано 83 133 преступления агрессии и военных преступления с начала полномасштабного вторжения России.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни. CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Российские оккупанты неоднократно выкладывали видео с убийствами украинских военных. Так, 6 марта, когда в сети распространилось видео, как утверждается, расстрела украинского военнопленного несколькими российскими оккупантами, которые открывают по украинцу огонь из автоматического оружия после его слов: "Слава Украине!" СБУ 12 марта сообщила, что окончательно установила личность военного на видео. Это снайпер 163-го батальона 119-й отдельной бригады территориальной обороны Черниговской области Александр Мациевский. По информации, установленной СБУ, Мациевский был расстрелян 30 декабря 2022 года. Его тело было возвращено домой в феврале 2023 года.
11 апреля российские Telegram-каналы начали распространять видео с обезглавливанием украинского военного. СБУ начала расследование убийства, в Минобороны Украины заявили, что занимаются идентификацией погибшего, и призвали не распространять видео казни. CNN сообщил, что видео с казнью два: 8 апреля в сети был обнародован ролик с двумя убитыми украинскими военными. Эти два случая, вероятно, не связаны, отметил канал.
Основатель российской частной военной компании "Вагнер", признанной в мире преступной организацией, Евгений Пригожин лично приказал своим боевикам казнить как минимум 20 украинских военнопленных, заявлял основатель проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.