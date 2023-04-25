Признания вагнеровцев в убийствах детей станут аргументом для привлечения власти РФ к ответственности – Вениславский

"Мы можем сейчас говорить исключительно о публичном признании, которое может в будущем стать дополнительным аргументом для того, чтобы россию и в целом ее военно-политическое руководство и руководство преступной организации "Вагнер" привлекать к ответственности в международных судах и в судах в Украине", – сказал Вениславский.

По его словам, у читывая практику в РФ, не стоит ожидать, что признания вагнеровца в военных преступлениях будут зафиксированы и задокументированы должным образом, чтобы быть доказательствами по уголовным делам. Поэтому сейчас можно говорить только о публичном политическом признании, сказал он.

Он отметил, что украинское правосудие будет делать свою работу на основании публичных признаний. Соответствующие сведения регистрируются в реестре досудебных расследований и проводятся следственные действия.

"Но это возможно только в рамках тех доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить это лицо на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к большому сожалению, я не могу", – сказал он.

Вениславский добавил, что любые такие признания являются основанием для регистрации уголовных производств и для их расследования.

"Для нас точно никакого значения не имеет, что будут делать правоохранительные органы Российской Федерации, и что будет делать международная правозащитная работа. Мы идем своим путем, а параллельные треки в Международном уголовном суде – я убежден, также эти дела будут рассматриваться", – сказал депутат.