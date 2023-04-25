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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Признания вагнеровцев в убийствах детей станут аргументом для привлечения власти РФ к ответственности – Вениславский

Вениславский рассказал, на что повлияют публичные признания вагнеровцев в военных преступлениях
Вениславский рассказал, на что повлияют публичные признания вагнеровцев в военных преступлениях
Фото: president.gov.ua

Признание вагнеровцев в убийствах детей на Донбассе могут стать дополнительными аргументами для того, чтобы привлечь к ответственности руководство РФ и ЧВК "Вагнер" в международных и украинских судах. Об этом заявил нардеп, член комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведкиФедор Вениславский на брифинге в медиацентре "Украина – Укринформ" 25 апреля.

"Мы можем сейчас говорить исключительно о публичном признании, которое может в будущем стать дополнительным аргументом для того, чтобы россию и в целом ее военно-политическое руководство и руководство преступной организации "Вагнер" привлекать к ответственности в международных судах и в судах в Украине", – сказал Вениславский.

По его словам, у читывая практику в РФ, не стоит ожидать, что признания вагнеровца в военных преступлениях будут зафиксированы и задокументированы должным образом, чтобы быть доказательствами по уголовным делам. Поэтому сейчас можно говорить только о публичном политическом признании, сказал он.

Он отметил, что украинское правосудие будет делать свою работу на основании публичных признаний. Соответствующие сведения регистрируются в реестре досудебных расследований и проводятся следственные действия.

"Но это возможно только в рамках тех доказательств, которые позволяет собрать ситуация с войной в Украине. Допросить это лицо на территории Российской Федерации, естественно, мы не можем ни политически, ни юридически. Поэтому сейчас говорить о каких-то результатах сенсационных признаний, которые будут уже иметь непосредственное юридическое оформление, к большому сожалению, я не могу", – сказал он.

Вениславский добавил, что любые такие признания являются основанием для регистрации уголовных производств и для их расследования. 

"Для нас точно никакого значения не имеет, что будут делать правоохранительные органы Российской Федерации, и что будет делать международная правозащитная работа. Мы идем своим путем, а параллельные треки в Международном уголовном суде – я убежден, также эти дела будут рассматриваться", – сказал депутат.

Контекст:

Правозащитный проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева, которые были завербованы "Вагнером" на войну в Украине. Указывается, что они находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио Осечкину.

17 апреля Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер". В частности, Улдаров, которого завербовал Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.

Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.

Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.

Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.

Савичев рассказал, что вагнеровцы убивали 15-17-летних подростков, в том числе из-за татуировок.

Офис генерального прокурора Украины начал проверку свидетельств наемников российской частной военной компании "Вагнер" об убийствах украинских мирных жителей и военнопленных.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: убийство, расследование, российская агрессия, война России против Украины, ЧВК Вагнер, Федор Вениславский, военное преступление
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