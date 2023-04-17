Офис генпрокурора Украины проверит информацию об убийствах детей и украинских военнопленных, совершенных ЧВК "Вагнер"

В частности, ОГПУ проверяет информацию о совершении преступлений против граждан Украины и несовершеннолетних украинцев командирами и участниками ЧВК "Вагнер".
"В одном из Telegram-каналов опубликовано интервью с участниками так называемой ЧВК "Вагнер", во время которого последние сообщают об убийствах гражданских лиц, в частности детей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины", – указано в сообщении.
В ОГПУ проинформировали, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст.438 УК Украины - "нарушение законов и обычаев войны".
"Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка", – заверили в Офисе генпрокурора.
Также Офис генпрокурора напомнил, что ОГПУ осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей т.н. ЧВК, воюющих на стороне РФ. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности и Национальной полиции Украины.
В ведомстве отмечают, что боевики ЧВК проверяются на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений на оккупированной территории Украины - убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, грабежей.
"В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю так называемого ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины). К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств", - рассказали в Офисе генпрокурора.
Правозащитный проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Азамата Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева. Указывается, что они находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио основателю Gulagu.net Владимиру Осечкину.
17 апреля Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. В частности, Улдаров, которого завербовал владелец "Вагнера" Евгений Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.
Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.
Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.
Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.