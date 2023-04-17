Офис генпрокурора Украины проверит информацию об убийствах детей и украинских военнопленных, совершенных ЧВК "Вагнер"

В частности, ОГПУ проверяет информацию о совершении преступлений против граждан Украины и несовершеннолетних украинцев командирами и участниками ЧВК "Вагнер".

"В одном из Telegram-каналов опубликовано интервью с участниками так называемой ЧВК "Вагнер", во время которого последние сообщают об убийствах гражданских лиц, в частности детей, а также военнослужащих Вооруженных сил Украины", – указано в сообщении.

В ОГПУ проинформировали, что в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по изложенным фактам по ст.438 УК Украины - "нарушение законов и обычаев войны".

"Обстоятельства, указанные в интервью, будут проверены в рамках расследования уголовных производств, им будет дана соответствующая правовая оценка", – заверили в Офисе генпрокурора.

Также Офис генпрокурора напомнил, что ОГПУ осуществляет процессуальное руководство в ряде производств по фактам действий представителей т.н. ЧВК, воюющих на стороне РФ. Досудебное расследование осуществляется следователями Службы безопасности и Национальной полиции Украины.

В ведомстве отмечают, что боевики ЧВК проверяются на причастность к ведению агрессивной войны, посягательству на территориальную целостность Украины, совершению военных преступлений на оккупированной территории Украины - убийств, жестокого обращения с военнопленными и гражданским населением, грабежей.

"В ходе расследований сообщено о подозрении руководителю так называемого ЧВК "Вагнер" и руководителю одного из его подразделений по фактам ведения агрессивной войны и посягательства на территориальную целостность Украины (ст. 437, ст. 110 УК Украины). Отдельным участникам - по фактам убийств и жестокого обращения с гражданским населением (ст. 438 УК Украины). К расследованиям привлекаются правоохранительные органы иностранных государств", - рассказали в Офисе генпрокурора.