В России задержали и избили вагнеровца, который рассказал об убийствах детей в Украине – Gulagu.net

По словам Осечкина, Улдарова задержали на входе в местное отделение Следственного комитета, куда его ранее вызвали на допрос. Вместе с силовиками там были вагнеровцы, которые избили Улдарова и пообещали убить его за показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина.

Об этом Осечкин узнал от самого Улдарова, который смог дозвониться к нему во время интервью журналисту Александру Шелесту. Его звонок попал на камеру, этот момент опубликован на YouTube-канале проекта Gulagu.net.

В Gulagu.net заподозрили, что вагнеровцы узнали о времени и месте допроса Улдарова в местном Следственном комитете или от сотрудников СКР, или от представителей МВД.

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Видео: Гулагу-нет Официальный канал / YouTube