В России задержали и избили вагнеровца, который рассказал об убийствах детей в Украине – Gulagu.net

По словам Осечкина, Улдарова задержали на входе в местное отделение Следственного комитета, куда его ранее вызвали на допрос. Вместе с силовиками там были вагнеровцы, которые избили Улдарова и пообещали убить его за показания против основателя ЧВК Евгения Пригожина.
Об этом Осечкин узнал от самого Улдарова, который смог дозвониться к нему во время интервью журналисту Александру Шелесту. Его звонок попал на камеру, этот момент опубликован на YouTube-канале проекта Gulagu.net.
В Gulagu.net заподозрили, что вагнеровцы узнали о времени и месте допроса Улдарова в местном Следственном комитете или от сотрудников СКР, или от представителей МВД.
Правозащитный проект Gulagu.net собрал показания экс-осужденного Улдарова и экс-осужденного Алексея Савичева. Указывается, что они находятся в России и на протяжении недели давали подробные показания на видео и аудио Осечкину.
17 апреля Gulagu.net опубликовал в YouTube расследование о военных преступлениях ЧВК "Вагнер", признанной международной преступной организацией. В частности, Улдаров, которого завербовал Пригожин, рассказал, как убивал мирных жителей, в том числе детей, в Соледаре и Бахмуте.
Улдаров сообщил, что ему и его отрядам давали команду "зачистить и уничтожить всех". "Мы шли и убивали всех. Были женщины, мужчины, пенсионеры, дети. Ребенку было пять-шесть лет, а я выстрелил. Была команда зачистить всех, кто стоит на пути", – указал Улдаров.
Он отметил, что когда вагнеровцы зашли в Бахмут, им скомандовали никого не выпускать, и они убили людей, которые прятались в подвале большого дома. "Детей было около 40, в целом человек 300−400. Я дал команду на уничтожение всех. Это был большой дом, девятиэтажка, и целый подвал, а также первый и второй этажи были забиты людьми и заминированы. У меня не было выбора. Я дал команду "обнулить" всех", – признался Улдаров.
Также Улдаров рассказал, что по приказу Пригожина вагнеровцы казнили украинских военнопленных.
Офис генерального прокурора Украины начал проверку свидетельств наемников российской частной военной компании "Вагнер" об убийствах украинских мирных жителей и военнопленных.