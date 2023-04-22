На YouTube рекламировали ПВК "Вагнер". После обращения Украины видео заблокировали

Ролики набирали миллионные просмотры и распространялись другими каналами, отметил Ткаченко. Он поблагодарил партнеров за оперативность.
Ранее в этот же день министр сообщал, что через видеохостинги происходит популяризация российских военных формирований, в том числе ЧВК "Вагнер".
"Российская пропаганда меняется и эволюционирует. Кремлевские технологи привлекают все новые каналы и методы распространения нарративов. Такие IT-гиганты, как TikTok или YouTube, несмотря на наличие жесткой редакционной политики, служат для россиян эффективными рекламными площадками для масштабирования, "омоложения" аудитории и вербовки новых наемников для войны в Украине", – заявил Ткаченко.
Он сообщил, что обратился с официальным письмом к главному исполнительному директору YouTube, LLC Нилу Мохану с просьбой принять конкретные меры по мониторингу и прекращению интернет-деятельности ЧВК "Вагнер".
Ткаченко напомнил, что ЧВК "Вагнер" официально признана в США, Великобритании и ЕС транснациональной преступной организацией.
"Такие проявления российской гибридной войны необходимо прекращать как можно скорее для стабильности демократического мира", – отметил он.
На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.
В феврале 2023 года собственник "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.