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Помилованные Путиным заключенные из "Вагнера" возвращаются домой и терроризируют людей – The Guardian

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В СМИ рассказали, что делают бывшие заключенные вагнеровцы после возвращения с войны
В СМИ рассказали, что делают бывшие заключенные вагнеровцы после возвращения с войны
Фото: EPA

Российские преступники, сидевшие в тюрьмах за тяжкие преступления, а затем завербованные в признанную в мире преступной организацией частную военную компанию "Вагнер" для войны в Украине, после возвращения домой терроризируют там людей. Об этом пишет The Guardian 25 апреля.

Считается, что многие из вагнеровцев погибли на фронте, но те, кто выжил, возвращаются в родные города, пишет издание. По словам владельца "Вагнера" Евгения Пригожина, уже помиловано более 5 тыс. преступников. Их освобождение вызвало опасения, что они продолжат совершать преступления.

Издание приводит несколько случаев, когда вернувшиеся после войны в Украине бывшие заключенные совершали убийства. В Цхинвале вернувшийся с войны Георгий Сюкаев, осужденный за убийство, зарезал мужчину, имевшего отставание в развитии, Сослана Валиева, которого знал практически весь город. Комментируя это преступление, Пригожин заявил, что Сюкаев "защищал прохожих" от якобы преследований, пишет издание.

В Кировской области РФ Иван Росомахин убил 85-летнюю женщину Юлию Буйских топором. За день до этого убийства в Новом Бурце состоялся митинг, на котором жители протестовали против возвращения Росомахина, опасаясь, что он продолжит совершать преступления, и власти пообещали увезти его из города.

Осужденный за убийство Алексей Савичев, завербованный "Вагнером", шесть месяцев воевал в Украине. Вернувшись в Воронеж, он быстро потратил весь заработок – около миллиона рублей – по его словам, на алкоголь и проституток. Его не раз задерживали за хулиганство, но отпускали после того, как он показывал им награды за участие в войне. Недавно он признался основателю правозащитного проекта Gulagu.net Владимиру Осечкину в убийствах и пытках военнопленных в Украине.

Отмечается, что Пригожин обещал помогать бывшим заключенным, прошедшим через "Вагнер", если у них будут проблемы с правоохранителями. "Я сам позвоню и разберусь с губернаторами и так далее", – цитирует его The Guardian.

Контекст:

На стороне России в войне против Украины, кроме регулярной армии, воюют частные военные компании. Самая известная среди них – ЧВК "Вагнер", в рядах которой находятся наемники и завербованные в тюрьмах заключенные.

В феврале 2023 года собственник "Вагнера" Евгений Пригожин объявил о прекращении вербовки наемников в колониях. В британской разведке предположили, что Пригожин перестал набирать осужденных в "Вагнер" из-за конкуренции с минобороны РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: ЧВК Вагнер
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