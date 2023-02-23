СБУ задержала в Одесской области подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.

"В первую очередь он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории. Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты", – говорится в сообщении.

СБУ задержала мужчину на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

"Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку вели дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов", – сообщил пресс-центр.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он арестован.