ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ задержала в Одесской области подозреваемого в сотрудничестве с ФСБ РФ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
СБУ задержала мужчину на попытке передачи агрессору данных об обороне морского побережья
СБУ задержала мужчину на попытке передачи агрессору данных об обороне морского побережья
Фото: ssu.gov.ua

Служба безопасности Украины разоблачила подозреваемого в сотрудничестве с РФ в Белгород-Днестровском районе Одесской области. Об этом сообщил пресс-центр СБУ 23 февраля.

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о дислокации и вооружении подразделений Вооруженных сил Украины на территории региона.

"В первую очередь он пытался выявить боевые позиции украинской противовоздушной обороны вблизи черноморской акватории. Кроме того, российский агент фиксировал результаты вражеских ракетных ударов по критической инфраструктуре, в том числе по мосту через Днестровский лиман. Разведывательная информация требовалась оккупантам для корректировки своих повторных воздушных атак на украинские объекты", – говорится в сообщении.

СБУ задержала мужчину на попытке передачи агрессору закрытых сведений об обороне морского побережья.

"Злоумышленником оказался местный житель с криминальным прошлым, которого российская спецслужба привлекла к негласному сотрудничеству после начала полномасштабного вторжения. Вербовку вели дистанционно через его брата, входящего в состав оккупационных группировок РФ. В дальнейшем российский агент был на прямой связи с кадровым сотрудником ФСБ. Именно перед ним вражеский приспешник "отчитывался" о выполненных задачах и присылал ему материалы фото- и видеофиксации украинских объектов", – сообщил пресс-центр.

Задержаному объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса (государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Он арестован.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, ФСБ, Одесская область, Белгород-Днестровский, война России против Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Grosu ответила на вопрос, куда пропал ее парень
Галина ГРИШИНА
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
"Не могу отказаться". Alekseev заявил, что будет за границей петь свои старые песни на русском языке, потому что их "полюбила публика"
Галина ГРИШИНА
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Невестка – Виктору Ющенко: Рада, что стала вашей дочерью, а вы – моим отцом
Галина ГРИШИНА
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
61-летняя Локлир, которая лечилась от алкогольной и наркотической зависимости, показала новое селфи и заявила, что недовольна результатом
Галина ГРИШИНА
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Свитолина восхитила стильным образом в новой фотосессии
Галина ГРИШИНА
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Клопотенко рассказал, каким был бы последний ужин российского диктатора Путина
Галина ГРИШИНА
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
"Чем старше, тем больше люблю специи". 32-летний Ширан выпустил линейку острых соусов, над вкусом которых трудился два года
Галина ГРИШИНА
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото
Галина ГРИШИНА
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Могилевская показала вид из окна дома, в котором живет вместе с любимым мужчиной
Галина ГРИШИНА
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
"Это был последний концерт в драмтеатре". Группа "Бумбокс" показала фото с выступления, которое состоялось ровно год назад в Мариуполе
Галина ГРИШИНА
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью
Галина ГРИШИНА
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
"Моя семья делает все возможное для поддержки Украины". Подкопаева передала украинским пограничникам две тонны гуманитарной помощи
Галина ГРИШИНА
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Резников рассказал, сколько совершил прыжков с парашютом
Галина ГРИШИНА
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
"Часть силы, которую готовят, чтобы сломать врагу позвоночник". Сенцов рассказал, как вместе с побратимами готовится к новым боевым заданиям
Галина ГРИШИНА
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Саливанчук высказалась о внешности Ольги Сумской (29933)
2
Каменских, пожаловавшаяся на лишний вес, показала, как сейчас выглядит ее лицо без макияжа (28309)
3
Спит между министром обороны и его женой. У Резникова и Зорий появился новый питомец – кот по кличке Хаймарс (15601)
4
28-летняя жена 57-летнего Павлика рассказала, какое имя выбрала для их будущей дочери (12715)
5
"Сильно поправился, подурнел и часто плачет". Гордон показал ролик с участием Баскова (10477)
6
24-летняя Квиткова снялась в прозрачных трусах и бюстгальтере (7731)
7
"Я очень этого хочу, но не понимаю, как это сделать". 36-летняя Сопонару рассказала, почему не готова стать матерью (7200)
8
Как выглядит 73-летняя Вера Вонг в своем Instagram и в реальной жизни. Фото (6979)
 
 
 
 