На аэродроме в Запорожской области украли часть взлетно-посадочной полосы – Офис генпрокурора

В результате демонтажа плит и оборудования аэродрома его теперь не может использовать авиация ВСУ, заявили в Офисе генпрокурора Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

О подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) сообщили и.о. директора центра. Речь идет о сумме почти в 3 млн грн.

В ходе расследования Нацполиция и СБУ установили, что подозреваемый вместе с тремя лицами с помощью специализированной техники незаконно демонтировал 398 аэродромных плит ПАГ-14, которые находились в конструкции рулежных дорожек. Кроме того, демонтированы места для стоянки авиационной техники аэродрома.

По данным следствия, демонтированные аэродромные плиты были реализованы "заинтересованным лицам", а вырученными средствами чиновник распорядился "по своему усмотрению".

"В результате таких действий руководителя государственного предприятия аэродром невозможно использовать по назначению – для взлета и посадки самолетов Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – подчеркнули в Офисе генпрокурора

В ближайшее время пройдут судебные заседания по поводу избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Офис генпрокурора опубликовал фото полосы аэродрома после демонтажа.