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На аэродроме в Запорожской области украли часть взлетно-посадочной полосы – Офис генпрокурора

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В результате демонтажа плит и оборудования аэродрома его теперь не может использовать авиация ВСУ, заявили в Офисе генпрокурора
В результате демонтажа плит и оборудования аэродрома его теперь не может использовать авиация ВСУ, заявили в Офисе генпрокурора
Фото: Офіс Генерального прокурора / Facebook

На аэродроме государственного учебно-производственного учреждения "Запорожский центр летной подготовки имени маршала авиации А.И. Покрышкина" незаконно демонтировали и продали около 400 плит взлетно-посадочной полосы. Об этом сообщил 22 февраля Офис генерального прокурора.

О подозрении в растрате имущества в особо крупных размерах (ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины) сообщили и.о. директора центра. Речь идет о сумме почти в 3 млн грн.

В ходе расследования Нацполиция и СБУ установили, что подозреваемый вместе с тремя лицами с помощью специализированной техники незаконно демонтировал 398 аэродромных плит ПАГ-14, которые находились в конструкции рулежных дорожек. Кроме того, демонтированы места для стоянки авиационной техники аэродрома.

По данным следствия, демонтированные аэродромные плиты были реализованы "заинтересованным лицам", а вырученными средствами чиновник распорядился "по своему усмотрению". 

"В результате таких действий руководителя государственного предприятия аэродром невозможно использовать по назначению – для взлета и посадки самолетов Воздушных сил Вооруженных сил Украины", – подчеркнули в Офисе генпрокурора 

В ближайшее время пройдут судебные заседания по поводу избрания подозреваемому меры пресечения и отстранения его от занимаемой должности.

Офис генпрокурора опубликовал фото полосы аэродрома после демонтажа. 

https://www.facebook.com/pgo.gov.ua/posts/pfbid02M5wU7UUX6ezuCYR49xGCfiw3zrLNdnHVRzPhgTKnrAddPYd79BG4h26mKjE8o84Jl

Теги: СБУ, аэродром, Запорожская область, растрата, подозрение, Нацполиция, имущество, Офис генпрокурора
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