СБУ задержала жителя Днепропетровской области, подозреваемого в передаче разведке РФ информации об украинской авиации

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента главного управления Генерального штаба России (более известного как ГРУ) в ходе спецоперации в Днепропетровской области", – говорится в сообщении.

По данным следствия, мужчина собирал разведданные о местах базирования и перемещения сил обороны на территории области.

"В первую очередь врага интересовали места размещения и режимы работы украинских военных самолетов на территории региона. В частности, агент фиксировал регулярность вылетов, количество самолетов и другое. Кроме того, он передавал агрессору информацию о последствиях воздушных вражеских атак на город. Эти сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и осуществления массированных авиаударов по территории региона", – сообщили в СБУ.

В пресс-центре заявили, что местного жителя военная разведка России дистанционно привлекла к негласному сотрудничеству.

"Для вербовки враг использовал один из пророссийских Telegram-каналов, где фигурант активно распространял свои "сообщения" в поддержку захватчиков. Полученные сведения он отсылал ГРУ через мессенджер в виде электронных координат и медиафайлов с привязкой к местности", – говорится в сообщении.

Мужчине объявили о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения); ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружении и боевых припасах в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ или других образованных в соответствии с законами Украины военных формирований, совершенное в условиях военного положения) Уголовного кодекса. Он был арестован.