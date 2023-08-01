Серга: Командир разведки 59-й бригады сказал мне, что на этот вопрос ему никто не может дать ответа – почему и живые, и мертвые орки воняют одинаково?

"Я общался недавно с командиром разведки, 59-й бригады. И он говорит: "У меня есть только один вопрос, и на него мне никто не может дать ответ – почему орки, и живые, и мертвые, воняют одинаково? Ну, оно так и есть. Когда ты приходишь на их позиции, то видишь, что там все, извините, засрано. Они там и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары. И они даже когда берут нашу позицию, а через неделю парни ее отбивают назад, они успевают ее заполнить своей вонючестью и заразой", – сказал он.
Музыкант рассказал, что на украинских позициях, наоборот, очень аккуратные окопы, грядки, а иногда даже делают заборчики из прутьев, как в селах – не с практической целью, а для эстетики.
"Это как раз о понимании красоты. Когда у тебя внутри все красиво, то ты стараешься в окружающем мире сделать эту красоту. Если у тебя внутри все плохо, обезображено, то ты будешь обезображивать все вокруг", – сказал он.
Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club.
В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).
Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.
Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве.
В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.
После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.