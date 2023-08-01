ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Серга: Командир разведки 59-й бригады сказал мне, что на этот вопрос ему никто не может дать ответа – почему и живые, и мертвые орки воняют одинаково?

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Серга: Россияне на позициях и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары
Серга: Россияне на позициях и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары
Фото: thekolya / Instagram

Украинские военные на позициях стараются соблюдать порядок, в то время как у российских оккупантов очень грязно. Об этом рассказал служащий Вооруженных сил Украины, поэт, музыкант и телеведущий Николай (Коля) Серга в интервью главному редактору издания "ГОРДОН" Алесе Бацман.

"Я общался недавно с командиром разведки, 59-й бригады. И он говорит: "У меня есть только один вопрос, и на него мне никто не может дать ответ –  почему орки, и живые, и мертвые, воняют одинаково? Ну, оно так и есть. Когда ты приходишь на их позиции, то видишь, что там все, извините, засрано. Они там и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары. И они даже когда берут нашу позицию, а через неделю парни ее отбивают назад, они успевают ее заполнить своей вонючестью и заразой", – сказал он.

Музыкант рассказал, что на украинских позициях, наоборот, очень аккуратные окопы, грядки, а иногда даже делают заборчики из прутьев, как в селах – не с практической целью, а для эстетики.

"Это как раз о понимании красоты. Когда у тебя внутри все красиво, то ты стараешься в окружающем мире сделать эту красоту. Если у тебя внутри все плохо, обезображено, то ты будешь обезображивать все вокруг", – сказал он.

ВИДЕО
Видео: Алеся Бацман / YouTube
Контекст:

Серга родился в 1989 году в Черкассах в семье военнослужащего. В 1994 году семья переехала в Одессу. Окончил Одесский государственный экологический университет (специальность – "менеджер по управлению персоналом"). В студенческие годы играл в КВН, был резидентом Comedy Club. 

В 2009 году принял участие в шоу "Фабрика звезд 3" на "Новом канале", занял третье место, после чего к нему пришла известность. После шоу основал группу "The Коля". Выпустил два альбома: Sex Sport Rocknroll (2015) и "Осенило" (2016).

Вел несколько сезонов шоу "Орел и решка", которое выходило в Украине и России.

Уже после аннексии Крыма и начала агрессии России на Донбассе несколько лет жил в Москве. 

В 2019-м полгода учился актерскому мастерству в New York Film Academy.  

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину, которое началось в конце февраля 2022 года, Серга подписал контракт с Вооруженными силами Украины.

Алеся БАЦМАН
главный редактор
Теги: война России против Украины, Коля Серга, российские оккупанты
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