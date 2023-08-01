Серга: Командир разведки 59-й бригады сказал мне, что на этот вопрос ему никто не может дать ответа – почему и живые, и мертвые орки воняют одинаково?

Серга: Россияне на позициях и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары Фото: thekolya / Instagram

"Я общался недавно с командиром разведки, 59-й бригады. И он говорит: "У меня есть только один вопрос, и на него мне никто не может дать ответ – почему орки, и живые, и мертвые, воняют одинаково? Ну, оно так и есть. Когда ты приходишь на их позиции, то видишь, что там все, извините, засрано. Они там и гадят, и мусорят, и едят, и все из одной тары. И они даже когда берут нашу позицию, а через неделю парни ее отбивают назад, они успевают ее заполнить своей вонючестью и заразой", – сказал он.

Музыкант рассказал, что на украинских позициях, наоборот, очень аккуратные окопы, грядки, а иногда даже делают заборчики из прутьев, как в селах – не с практической целью, а для эстетики.

"Это как раз о понимании красоты. Когда у тебя внутри все красиво, то ты стараешься в окружающем мире сделать эту красоту. Если у тебя внутри все плохо, обезображено, то ты будешь обезображивать все вокруг", – сказал он.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube