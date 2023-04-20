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ВОЙНА В УКРАИНЕ Актуально

Сеть АЗК UPG передала ВСУ очередную партию новых пикапов и трал для перевозки техники

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UPG не только отправляет на передовую авто, но и заправляет технику ВСУ и закрывает другие запросы военных &
UPG не только отправляет на передовую авто, но и заправляет технику ВСУ и закрывает другие запросы военных &
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

За время полномасштабной войны национальная сеть АЗК UPG укрепила силы обороны страны 86 новыми внедорожниками и продолжает активно помогать ВСУ. На днях компания передала военным еще пять мощных Mitsubishi L200 общей стоимостью более 5 млн грн и трал для перевозки военной техники. Автомобили будут выполнять боевые задачи на передовой линии фронта.

"Наши защитники должны быть на колесах, а новые современные автомобили их не подведут. Мы помогали и продолжаем помогать армии – это наша принципиальная позиция и обязанность как украинцев, которые родились, живут и работают здесь. Уверен: бизнес и каждый из нас сегодня должны делать максимум, чтобы защитить страну. Продолжаем держать топливный фронт, укреплять экономику и помогать войскам", – отметил основатель и владелец группы компаний UPG Владимир Петренко.

Он также рассказал, что UPG не только отправляет на передовую авто, но и заправляет технику ВСУ и закрывает другие не менее важные запросы военных. На эти нужды уже направлено более 150 млн грн. Поддерживает компания и людей, пострадавших от сокрушительных последствий войны.

Фото: Пресс-офис АЗК UPG
Фото: Пресс-офис АЗК UPG

Новые внедорожники уже выполняют специальные боевые задачи и удовлетворяют острейшие потребности ребят: позволяют им оставаться мобильными, вовремя доставлять необходимый груз, эвакуировать раненых. По словам военных, авто такого класса и комплектации – незаменимы на передовой. Не менее ценно, что пикапы – абсолютно новые, а следовательно, можно быть уверенными в их надежности. Для защитников это гарантия, что груз прибудет вовремя, боевая задача будет выполнена, а наши герои вернутся живыми.

В компании анонсировали следующую партию внедорожников для ВСУ и отметили, что остаются вместе с Украиной и украинцами едиными в этой борьбе за свободу и независимость. Ведь вместе – мы и есть та суперсила, которой боится враг. Вместе – непобедимы!

Напомним, что в сети АЗК UPG можно купить полный ассортимент топлива: А-95, газ и ДТ. Для владельцев мощных и современных автомобилей – брендовый бензин upg100 и upg95. Все топливо соответствует стандарту Евро-5 и проходит многоуровневую проверку, что гарантирует его качество. С соответствующим сертификатом качества производителя с указанием европейской страны, откуда он был поставлен, можно ознакомиться на каждом АЗК.

Теги: автомобили, бензин, ВСУ, UPG, АЗК
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