ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Северная Македония планирует передать Украине 12 вертолетов "Ми-24" – министр обороны

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Петровска рассказала о планах помощи от Северной Македонии Украине
Петровска рассказала о планах помощи от Северной Македонии Украине
Фото: Славјанка Петровска / Facebook

Правительство Северной Македонии собирается предоставить Украине 12 вертолетов "Ми-24". Об этом сообщила министр обороны страны Славянка Петровска в эфире телеканала Alsat, пишет издание Nezavisen 25 марта.

По словам министра, завершился анализ Генштаба по вопросу о том, может ли Северная Македония передать вертолеты. На ближайшем заседании правительства будет представлено предложение для принятия решения, сказала Петровска. Она подчеркнула, что такое решение не повлияет на боеспособность Сухопутных войск.

"Вся техника, которая была передана до сих пор, им нужна, и это техника, которую украинская армия умеет использовать", – сказала министр.

По ее словам, в соответствии с планами модернизации срок эксплуатации этой техники заканчивается и она больше не будет стоять на вооружении Северной Македонии.

Министерство обороны страны взамен приобретет для себя новые многоцелевые вертолеты, добавила Петровска.

По ее словам, оценка стоимости военной помощи Украине без возможного пожертвования вертолетов составляет около €30 млн.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

Самые интенсивные бои сейчас идут на Донбассе. В последние недели противник сконцентрировал усилия на пяти направлениях.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: военная техника, вертолет, военная помощь, война России против Украины, Северная Македония
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
В Украину прибыл звезда "Пиратов Карибского моря" Блум. Он побывал в развивающем центре для детей. Фото
Галина ГРИШИНА
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
"Ее имя начинается на букву К". Клопотенко признался, что ранее состоял в отношениях с избранницей Остапчука. Ведущий отреагировал
Галина ГРИШИНА
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
В РФ отменили концерт Ани Лорак из опасений, что заработанные деньги она передаст в поддержку ВСУ
Галина ГРИШИНА
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука
Галина ГРИШИНА
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
  "Правда, которой нужно поделиться, чтобы наконец стало легче". Сын Дмитрия и Елены Коляденко выпустил альбом "Пролог". Аудио, видео
Галина ГРИШИНА
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Остапчук впервые прокомментировал расставание со второй женой: пошел к психологу и жалеет о скандалах с первой супругой
Галина ГРИШИНА
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Сколько раз в день нужно есть, чтобы похудеть. Фитнес-инструктор объяснил, почему не обязательно отказываться от ужина ради стройности
Галина ГРИШИНА
MamaRika: Винник – просто зашквар года
MamaRika: Винник – просто зашквар года
Галина ГРИШИНА
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
  "Это так возбуждающе выглядит". Клопотенко рассказал, как приготовить в духовке картофель с хрустящей корочкой
Галина ГРИШИНА
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Топ-9 самых ярких фото Мелони, которая эмоционально поддержала Украину
Галина ГРИШИНА
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
47-летняя Уизерспун сообщила о разводе с 52-летним мужем
Галина ГРИШИНА
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
  Яблочно-имбирный смузи. Простой рецепт полезного завтрака
Галина ГРИШИНА
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
  "Никто не имеет права отсиживаться в тылу". 35-летняя мать троих дочерей из Ивано-Франковской области прошла отбор в штурмовую бригаду "Лють"
Галина ГРИШИНА
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
  Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать
Галина ГРИШИНА
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
С двумя серьгами в носу. Мишина в посте о женственности показала свои свежие снимки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
"Дочери – лучшее, что случалось в жизни". 56-летний Кассель рассказал о своих детях от Белуччи и Кунаки
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Тренд "голые ногти". Зеленская отказалась от красного маникюра в пользу минималистской эстетики. Фото до и после (96708)
2
"Было все сделано, чтобы выгнали меня. И сделано ею". Ефросинина рассказала, как участвовала в "Танцах со звездами" с женой Медведчука (74996)
3
Обниматься не стала. Пугачева в Тель-Авиве встретилась со своим другом из РФ, который замалчивает нападение России на Украину (58845)
4
"Я всегда за тебя". 29-летний внук Ротару, который покинул Украину, показал свою девушку-модель (58532)
5
Как сеять морковь, чтобы она взошла. Эксперт рассказала, как выбрать семена, когда их нужно высевать и зачем поливать лунки кипятком (54025)
6
Весенняя побелка плодовых деревьев. Садовод рассказала, для чего и как правильно это делать (49843)
7
56-летняя Берри выложила в сеть откровенное селфи из душа (47065)
8
Стилист назвал идеальную стрижку для женщин, у которых нет времени на укладку. Фото (42432)
 
 
 
 