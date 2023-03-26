Северная Македония планирует передать Украине 12 вертолетов "Ми-24" – министр обороны

По словам министра, завершился анализ Генштаба по вопросу о том, может ли Северная Македония передать вертолеты. На ближайшем заседании правительства будет представлено предложение для принятия решения, сказала Петровска. Она подчеркнула, что такое решение не повлияет на боеспособность Сухопутных войск.

"Вся техника, которая была передана до сих пор, им нужна, и это техника, которую украинская армия умеет использовать", – сказала министр.

По ее словам, в соответствии с планами модернизации срок эксплуатации этой техники заканчивается и она больше не будет стоять на вооружении Северной Македонии.

Министерство обороны страны взамен приобретет для себя новые многоцелевые вертолеты, добавила Петровска.

По ее словам, оценка стоимости военной помощи Украине без возможного пожертвования вертолетов составляет около €30 млн.