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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Штаб ООС сообщил о нарушении боевиками режима прекращения огня

Незаконные вооруженные формирования России 15 ноября вели огонь по украинским позициям в районе Марьинки и Старогнатовки Донецкой области, с начала текущих суток нарушений режима прекращения огня не фиксировали, проинформировал штаб операции Объединенных сил.

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Потерь среди украинских военных нет
Потерь среди украинских военных нет
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

15 ноября пророссийские боевики на Донбассе два раза нарушили режим тишины, проинформировал в Facebook пресс-центр штаба операции Объединенных сил. 

В сводке на 7.00 16 ноября сказано, что вооруженные формирования РФ накануне вели обстрел украинских военных в районе Марьинки и Старогнатовки Донецкой области – из стрелкового оружия и подствольного гранатомета. 

"Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил не было. С начала текущих суток, 16 ноября, вдоль линии разграничения наблюдается тишина, огневых провокаций со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", – добавили в штабе. 

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/1403832956625432/

В 2014 году, сразу после оккупации Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что Объединенные силы на Донбассе будут отвечать на вражеские обстрелы и после вступления перемирия в силу.

Украинская сторона регулярно сообщает о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

Теги: Россия, Украина, военные, боевики, Марьинка, обстрелы, Старогнатовка, война в Украине, война на Донбассе, режим тишины, ООС
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