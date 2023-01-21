Шустер: Путин и Собянин решили защитить Москву – значит, они чувствуют, что скоро Украина начнет достреливать до Москвы

"Думаю, что если у них есть информация, что США готовы предоставить более дальнобойные боеприпасы (официально такая информация не озвучивалась. – "ГОРДОН") и это может долететь до Красной площади, до Москвы, то я понимаю, что они начинают немножко тревожиться", – сказал он.
Шустер отметил, что в Сеуле (Южная Корея) на крышах высоток есть "пулеметы, которые способны сбивать дроны, например".
"Сейчас [президент РФ Владимир] Путин, или [Сергей] Собянин, мэр Москвы, или кто-то еще в его окружении, или это совет безопасности – вот они решили так защитить Москву. Значит, они чувствуют, что скоро-скоро Украина начнет достреливать до Москвы. И тогда эта война уже придет в столицу [России]", – сказал телеведущий.
Сообщения о том, что в Москве, в том числе в центре столицы РФ, а также возле резиденции президента Владимира Путина начали размещать системы ПВО, 19 января начали массово распространять российские СМИ и Telegram-каналы. Фотографии комплексов "Панцирь-С1" на крышах зданий стали базой для многочисленных мемов и фотожаб в соцсетях.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не смог прокомментировать сообщения о размещении ЗРК в Москве, переадресовав этот вопрос в минобороны РФ.
Агентство Bloomberg сообщило, что российские власти развернули установки ПВО в Москве и ее окрестностях из-за опасений возможных ударов беспилотников.