Шустер: Путин и Собянин решили защитить Москву – значит, они чувствуют, что скоро Украина начнет достреливать до Москвы

"Думаю, что если у них есть информация, что США готовы предоставить более дальнобойные боеприпасы (официально такая информация не озвучивалась. – "ГОРДОН") и это может долететь до Красной площади, до Москвы, то я понимаю, что они начинают немножко тревожиться", – сказал он.

Шустер отметил, что в Сеуле (Южная Корея) на крышах высоток есть "пулеметы, которые способны сбивать дроны, например".

"Сейчас [президент РФ Владимир] Путин, или [Сергей] Собянин, мэр Москвы, или кто-то еще в его окружении, или это совет безопасности – вот они решили так защитить Москву. Значит, они чувствуют, что скоро-скоро Украина начнет достреливать до Москвы. И тогда эта война уже придет в столицу [России]", – сказал телеведущий.

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Видео: Алеся Бацман / YouTube