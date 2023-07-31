Силы обороны отбили атаки россиян в Харьковской области и сдерживают наступление врага в районе Марьинки – сводка Генштаба

Украинские военные сдерживают атаки врага, сказано в сводке.

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово на Харьковщине. На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы [Донецкой области]", – сообщили в Генштабе.

На волынском и полесском направлениях обстановка не изменилась, на северском и слобожанском оккупанты обстреляли из артиллерии более 40 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях РФ наносила авиаудары, в частности, по недавно освобожденному селу Старомайорское Донецкой области.

На мелитопольском и бердянском направлениях украинские защитники продолжают вести операцию и закрепляются на достигнутых рубежах, говорится в сообщении.

Всего за сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений.

"За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в Генштабе.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в сводке.

"Также наши защитники уничтожили четыре ударных БПЛА противника типа Shahed-136 и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага", – сообщили в Генштабе.