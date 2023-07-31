ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны отбили атаки россиян в Харьковской области и сдерживают наступление врага в районе Марьинки – сводка Генштаба

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Украинские защитники продолжают наступать на южных направлениях
Украинские защитники продолжают наступать на южных направлениях
Фото: ЕРА (архив)

Российские оккупационные войска наступают на купянском и марьинском направлениях фронта, на запорожском и херсонском – пытаются не допустить продвижения сил обороны Украины. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ, опубликованной утром 31 июля.

Украинские военные сдерживают атаки врага, сказано в сводке. 

"На купянском направлении наши воины стойко держат оборону, успешно отразили атаки противника восточнее Берестово на Харьковщине. На марьинском направлении силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Победы [Донецкой области]", – сообщили в Генштабе. 

На волынском и полесском направлениях обстановка не изменилась, на северском и слобожанском оккупанты обстреляли из артиллерии более 40 населенных пунктов в Черниговской, Сумской и Харьковской областях.

На бахмутском, авдеевском и шахтерском направлениях РФ наносила авиаудары, в частности, по недавно освобожденному селу Старомайорское Донецкой области. 

На мелитопольском и бердянском направлениях украинские защитники продолжают вести операцию и закрепляются на достигнутых рубежах, говорится в сообщении. 

Всего за сутки на фронте произошло более 20 боевых столкновений.

"За прошедшие сутки враг нанес четыре ракетных, 42 авиационных удара и совершил 76 обстрелов из реактивных систем залпового огня позиций наших войск и населенных пунктов. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушены жилые дома. Вероятность дальнейших ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается высокой", – добавили в Генштабе. 

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла семь ударов по районам сосредоточения личного состава противника, говорится в сводке. 

"Также наши защитники уничтожили четыре ударных БПЛА противника типа Shahed-136 и четыре разведывательных БПЛА оперативно-тактического уровня. Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили зенитно-ракетный комплекс противника, восемь артиллерийских средств на огневых позициях, две станции радиоэлектронной борьбы, а также два района сосредоточения личного состава врага", – сообщили в Генштабе. 

Контекст:

Страна-агрессор РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и части Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений.

В апреле силы обороны изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали части Херсонской, Николаевской и Харьковской областей.

5 июня 2023 года в Минобороны Украины заявили, что на некоторых направлениях силы обороны перешли к наступательным действиям. Позже были сообщения о деоккупации населенных пунктов на востоке и юге.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Херсон, Генштаб ВСУ, авиация, Шахтерск, артиллерия, обстрелы, авиаудар, наступление, война России против Украины, Бахмут
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
В сети показали, как Залужный выглядел в 37 лет. Фото с музыкального фестиваля
Галина ГРИШИНА
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Вайкуле в Юрмале спела свой хит "Листья желтые" на латышском дуэтом с мужем Пугачевой. Видео
Галина ГРИШИНА
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
36-летняя ведущая Шовкопляс заявила, что разъехалась с мужем и подала на развод
Галина ГРИШИНА
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео
Галина ГРИШИНА
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото
Галина ГРИШИНА
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
58-летняя Херли показала, как принимает солнечные ванны в бикини цвета морской зелени
Галина ГРИШИНА
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Маляр показала, как отпраздновала на работе свое 45-летие. Фото
Галина ГРИШИНА
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Подоляк рассказал, за что может получить нагоняй от Зеленского
Галина ГРИШИНА
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка
Галина ГРИШИНА
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Приходько о Брежневой, которая пела русскоязычные песни с желто-синим флагом: Заберите у нее флаг Украины!
Галина ГРИШИНА
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Зинченко рассекретил пол второго ребенка. Видео
Галина ГРИШИНА
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
"Остаются невидимыми, но обеспечивают отличную поддержку". Эксперты рассказали, как выбрать накладки для груди
Галина ГРИШИНА
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин прибыли на фестиваль Вайкуле
74-летняя Пугачева и 46-летний Галкин прибыли на фестиваль Вайкуле
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Дорофеева высмеяла Кацурина на архивном снимке. Фото до и после
Галина ГРИШИНА
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото
Галина ГРИШИНА
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Что будет с весом, если фрукты есть перед едой. Эксперт рассказал, как легко уменьшить размер порции
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Если на листьях появились желтые пятна, обработайте их этим раствором. Эксперт рассказал, как без химии спасти огурцы от грибка (132837)
2
"Если орки кидаются говном, значит, фестиваль удался". В Юрмале Полякова спела украинские хиты, а Сердючка – Russia Good Bye. Видео (106054)
3
Жена Налчаджиоглу после возвращения из Турции снялась в полный рост и засветила живот (79043)
4
35-летняя бывшая жена 63-летнего Ярославского снялась в белом купальнике. Фото (49339)
5
Потап на редком совместном снимке с Каменских засветил беспорядок в их санузле и на кухне. Фото (46471)
6
27-летняя жена 46-летнего Налчаджиоглу после смены фамилии показала свой новый паспорт. Фото (43302)
7
"Размечтался, одноглазый". Арестович появился на публике с пластырем на глазу. Фото (42851)
8
"Один человек не протянул руку – тысячи вдохновились и не опустили свои". Харлан поддержали известные украинцы (16409)
 
 
 
 