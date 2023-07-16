Силы обороны за неделю уничтожили более 10 лодок с российскими диверсантами на юге – Гуменюк

Она отметила, что на суше силы обороны "с большими трудностями, но продвигаются".

"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все-таки продолжается контрбатарейная борьба, и наши основные достижения – уничтожение потенциала врага. Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок было уничтожено с диверсионно-разведывательными группами. И в том числе уничтожение крупнокалиберных пушек "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области", – сказала спикер.

Гуменюк добавила, что уничтожено большое количество станций радиоэлектронной борьбы и беспилотников.