Силы обороны за неделю уничтожили более 10 лодок с российскими диверсантами на юге – Гуменюк

Она отметила, что на суше силы обороны "с большими трудностями, но продвигаются".
"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все-таки продолжается контрбатарейная борьба, и наши основные достижения – уничтожение потенциала врага. Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок было уничтожено с диверсионно-разведывательными группами. И в том числе уничтожение крупнокалиберных пушек "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области", – сказала спикер.
Гуменюк добавила, что уничтожено большое количество станций радиоэлектронной борьбы и беспилотников.
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.
По данным Генштаба ВСУ на 16 июля, потери оккупантов составили около 237 680 военных, 8026 боевых бронированных машин, 4107 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники.
При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.