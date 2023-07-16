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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Силы обороны за неделю уничтожили более 10 лодок с российскими диверсантами на юге – Гуменюк

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Гуменюк: Наши основные достижения уничтожение потенциала врага
Гуменюк: Наши основные достижения – уничтожение потенциала врага
Фото: mediacenter.org.ua

За неделю силы обороны на юге уничтожили более 10 лодок с диверсионно-разведывательными группами оккупантов. Об этом сообщила глава объединенного пресс-центра сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире общенационального телемарафона 16 июля, который транслировал канал ICTV.

Она отметила, что на суше силы обороны "с большими трудностями, но продвигаются".

"В нашей зоне ответственности, где линия фронта проходит по руслу реки Днепр, все-таки продолжается контрбатарейная борьба, и наши основные достижения – уничтожение потенциала врага. Если говорить за неделю, то у нас очень мощные результаты по уничтожению того недофлота, который враг все еще имеет на Днепре и пытается маневрировать между островами. Более 10 лодок было уничтожено с диверсионно-разведывательными группами. И в том числе уничтожение крупнокалиберных пушек "Мста-Б", "Гиацинт", которыми враг пытается обстреливать правобережье Херсонской области", – сказала спикер.

Гуменюк добавила, что уничтожено большое количество станций радиоэлектронной борьбы и беспилотников.

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года.

По данным Генштаба ВСУ на 16 июля, потери оккупантов составили около 237 680 военных, 8026 боевых бронированных машин, 4107 танков, 315 самолетов, 310 вертолетов и тысячи единиц другой техники.

При этом в ВСУ отмечали, что потери оккупантов могут быть значительно выше официальных цифр.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: война России против Украины, Наталья Гуменюк, река Днепр, потери армии России
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