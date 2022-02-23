ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сивохо: Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Сергей Сивохо: Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории!
Сергей Сивохо: Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории!
Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

Лидер "Национальной платформы примирения и единства" (НППЕ) Сергей Сивохо считает, что решение РФ о признании отдельных районов Донецкой и Луганской областей "республиками" – "не повод для паники, упаднических настроений или агрессии в отношении жителей неподконтрольного Донбасса". Об этом идет речь в заявлении платформы в Facebook, опубликованном 22 февраля.

"Команда НППЕ постаралась холодно и трезво проанализировать события 21 февраля и дать свою оценку произошедшему. Сейчас как никогда необходима консолидация всех, кто за мир, кто выступает за единое мирное будущее Украины. Решение РФ – не повод для паники, упаднических настроений или агрессии в отношении жителей неподконтрольного Донбасса. Все, что создано людьми, может быть ими и отменено. И мы верим, что Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым. Решение РФ и ввод российских войск на неподконтрольный Донбасс демонстрирует нереалистичность тактик борьбы именно "за территорию". Такими тактиками пользуются некоторые политические силы, отдельные представители власти и часть внешнеполитических "партнеров", – сказано в заявлении.

В НППЕ убеждены, что в новых условиях возрастает ценность борьбы за людей, проживающих на неподконтрольных территориях, и от этого будет зависеть будущее этого региона и Украины в целом.

"Возвращаем людей, а потом территории!" – девиз НППЕ. Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории!" – заявил Сивохо.

Члены платформы перечислили, какие шаги, по их мнению, нужно сделать уже сейчас:

  • принять проект закона НППЕ "О реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" 5844-1 от 31 августа 2021 года, в котором зафиксированы детальные и поэтапные механизмы реинтеграции и людей, и территорий в состав Украины;
  • пересмотреть и отменить решения Кабмина об экономической и транспортной блокаде неподконтрольного Донбасса;
  • максимально упростить процедуры получения/восстановления украинского гражданства, административных услуг, стимулировать сохранение социально-культурных связей путем запуска соответствующих государственных программ;
  • безотлагательно запустить форматы "горизонтального" диалога между представителями ключевых социальных групп Украины и Донбасса – общественную дипломатию. Это должен быть диалог между учителями, врачами, сотрудниками коммунальных структур, пенсионерами, лидерами организаций, занимающихся социальной защитой граждан.

"И в заключение – настало время для широкого общенационального диалога относительно будущего Донбасса путем проведения референдума или общественного обсуждения", – сказано в сообщении.

https://www.facebook.com/nppe.ua/posts/474592030988134

Теги: Россия, Украина, Донбасс, российская агрессия, реинтеграция, ОРДЛО, Сергей Сивохо
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
Американская киноакадемия отказалась от награждения в прямом эфире лауреатов в восьми номинациях
"Горохи это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
"Горохи – это любовь". Актриса сериалов студии "Квартал 95" Саливанчук снялась в платье с глубоким декольте
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
  Суханов о поддерживающей Путина Егоровой: Если это проплаченная пропаганда, тогда тебе никто не гарантирует уважения
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Та-а-а-к мило!" 52-летняя Лопес показала себя на позднем сроке беременности
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Неудобно на такое смотреть". Тарзан показал тело в стрингах с нижнего ракурса
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Два парня, такие нестандартные, покоряют всю Италию". Участники "Евровидения 2022", дуэт Mahmood и Blanco снялись в откровенной фотосессии
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"Топчут наш флаг, по нашей земле топчутся", "К захвату новых земель готовитесь?" Пугачева показала, как ее детей в российской школе обучают военному делу
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"10 грн от продажи каждого билета пойдут военным". Команда фильма "Носорог" объявила о благотворительной акции в поддержку украинской армии
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"Вы и есть Россия и ее поступки". Бадоев призвал российских звезд высказаться против агрессии РФ в Украине
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
"В связи с политической ситуацией". Украинский телеканал отменил в день показа премьеру шоу с участием Никитюк. Названа новая дата
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
Певица Мила Нитич стала ведущей шоу на украинском канале
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
  "Кто эта молодая девчушка?", "Как кукла Барби". 57-летняя Лолита снялась в ультрамини
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Только бы не промазал", "Ну когда уже наконец?" Художник Журавель показал шарж на стреляющего себе в висок Путина, запустив обратный отсчет
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
"Этот Путин, ублюдок, подставил своих граждан и жителей Донбасса", "У нас есть силы и всегда будут". Украинские знаменитости высказываются о признании Путиным "ЛДНР"
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
Тина Кароль – за Wellboy, зрители – за Kalush Orchestra. Общественное показало протоколы голосования во время нацотбора
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
"Когда пушки стреляют, музы не молчат". Сумская, дочь которой проживает в РФ, отправляется на Донбасс
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
73-летний Винокур высказался о признании Путиным "независимости "ЛДНР" (251820)
2
Проживающая в Германии жена мэра Кличко на украинском языке ответила, почему не будет принимать участие в шоу "Голос країни" (227175)
3
"Заняла деньги и пропала". Спортсменка-нардеп Саладуха рассказала о предательстве подруги (164830)
4
"52 года. Огонь". Лопес в танце засветила ягодицы в стрингах с нижнего ракурса (53879)
5
"Сделал два мужественных шага". Жена звезды "Дизель Шоу" Крутоголова рассказала о состоянии попавшего в аварию сына (40401)
6
"Снова беременна". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук снялась топлес и показала округлившийся живот (32690)
7
Байрак ответила, был ли у нее секс с Харатьяном, и показала совместные архивные фото (32057)
8
Бардаш заявил, что Kalush Orchestra не могут представлять Украину на "Евровидении 2022", и обвинил фронтмена группы в нарушении правил (28674)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS