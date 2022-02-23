Сивохо: Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым

"Команда НППЕ постаралась холодно и трезво проанализировать события 21 февраля и дать свою оценку произошедшему. Сейчас как никогда необходима консолидация всех, кто за мир, кто выступает за единое мирное будущее Украины. Решение РФ – не повод для паники, упаднических настроений или агрессии в отношении жителей неподконтрольного Донбасса. Все, что создано людьми, может быть ими и отменено. И мы верим, что Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым. Решение РФ и ввод российских войск на неподконтрольный Донбасс демонстрирует нереалистичность тактик борьбы именно "за территорию". Такими тактиками пользуются некоторые политические силы, отдельные представители власти и часть внешнеполитических "партнеров", – сказано в заявлении.
В НППЕ убеждены, что в новых условиях возрастает ценность борьбы за людей, проживающих на неподконтрольных территориях, и от этого будет зависеть будущее этого региона и Украины в целом.
"Возвращаем людей, а потом территории!" – девиз НППЕ. Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории!" – заявил Сивохо.
Члены платформы перечислили, какие шаги, по их мнению, нужно сделать уже сейчас:
"И в заключение – настало время для широкого общенационального диалога относительно будущего Донбасса путем проведения референдума или общественного обсуждения", – сказано в сообщении.