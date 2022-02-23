Сивохо: Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым

Сергей Сивохо: Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории! Фото: Национальная платформа примирения и единства / Facebook

"Команда НППЕ постаралась холодно и трезво проанализировать события 21 февраля и дать свою оценку произошедшему. Сейчас как никогда необходима консолидация всех, кто за мир, кто выступает за единое мирное будущее Украины. Решение РФ – не повод для паники, упаднических настроений или агрессии в отношении жителей неподконтрольного Донбасса. Все, что создано людьми, может быть ими и отменено. И мы верим, что Донбасс и Украина рано или поздно снова будут одним целым. Решение РФ и ввод российских войск на неподконтрольный Донбасс демонстрирует нереалистичность тактик борьбы именно "за территорию". Такими тактиками пользуются некоторые политические силы, отдельные представители власти и часть внешнеполитических "партнеров", – сказано в заявлении.

В НППЕ убеждены, что в новых условиях возрастает ценность борьбы за людей, проживающих на неподконтрольных территориях, и от этого будет зависеть будущее этого региона и Украины в целом.

"Возвращаем людей, а потом территории!" – девиз НППЕ. Нам необходимо бороться "за людей", чтобы появился шанс вернуть и людей, и территории!" – заявил Сивохо.

Члены платформы перечислили, какие шаги, по их мнению, нужно сделать уже сейчас:

принять проект закона НППЕ "О реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" 5844-1 от 31 августа 2021 года, в котором зафиксированы детальные и поэтапные механизмы реинтеграции и людей, и территорий в состав Украины;

пересмотреть и отменить решения Кабмина об экономической и транспортной блокаде неподконтрольного Донбасса;

максимально упростить процедуры получения/восстановления украинского гражданства, административных услуг, стимулировать сохранение социально-культурных связей путем запуска соответствующих государственных программ;

безотлагательно запустить форматы "горизонтального" диалога между представителями ключевых социальных групп Украины и Донбасса – общественную дипломатию. Это должен быть диалог между учителями, врачами, сотрудниками коммунальных структур, пенсионерами, лидерами организаций, занимающихся социальной защитой граждан.

"И в заключение – настало время для широкого общенационального диалога относительно будущего Донбасса путем проведения референдума или общественного обсуждения", – сказано в сообщении.