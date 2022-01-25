Сивохо: Появился шанс вернуть сначала людей, а потом и территории Донбасса

Сергей Сивохо: Команда общественной организации НППЕ отправляет наш проект закона во все посольства "Нормандской четверки", а также советникам, которые должны завтра провести переговоры по Донбассу в Париже Фото: Сергей Сивохо / Facebook

"Вице-премьер-министр Украины, министр по делам временно оккупированных территорий Ирина Верещук заявила об отзыве из парламента правительственного законопроекта "Об основах государственной политики переходного периода" №5844 от 9 августа 2021 года. Причина в том, что этот законопроект так и не нашел поддержки среди народных депутатов Украины, не внесен в повестку дня Верховной Рады и раскритикован Венецианской комиссией. Теперь КМУ начнет работать над новым законопроектом. Национальная платформа примирения и единства также перенаправляла многочисленные жалобы и предложения от жителей Донецкой и Луганской областей к тексту законопроекта Минреинтеграции, наши предложения были на более чем 100 страниц, но ответа от министерства так и не последовало", – сообщил Сивохо.

Он считает, что теперь правительству важно учесть все замечания и предложения, "а лучше всего – писать проект закона вместе с заинтересованной общественностью".

"Ведь вследствие отсутствия диалога с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины (при бывшем министре Алексее Резникове. – "ГОРДОН") команда НППЕ совместно с Украинским институтом политики и народными депутатами в ходе рабочих поездок и общественных обсуждений разработала альтернативный законопроект – "Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины", зарегистрированный народным депутатом Украины Викторией Гриб в парламенте под №5844-1 от 31 августа 2021 года. Только мы его называем – "законопроект о реинтеграции". Его девиз – возвращаем людей, а потом уже и территории, реализуем "Минские соглашения", – объяснил политик.

По словам Сивохо, в отличие от законопроекта Кабмина, который разрабатывала команда бывшего профильного министра Алексея Резникова, альтернативный предусматривает "реинтеграцию людей, а не территорий, полноценную амнистию (кроме преступлений против человечности, геноцида и военных преступлений), развитие территорий приоритетного развития, налоговые льготы, восстановление политической и правоохранительной системы, выборы (очередные президентские и парламентские), конвалидацию документов (свидетельств о рождении, смерти, браке, об образовании), особый статус "детей войны".

"После назначения Ирины Верещук министром по делам временно оккупированных территорий команда НППЕ была одной из первых, с кем министр провела рабочую встречу. Мы обсудили первоочередные шаги по решению социально-экономических и гуманитарных проблем Донбасса и договорились о сотрудничестве. А незадолго до этого делегация Венецианской комиссии была в Киеве (рассматривала "законопроект о переходном периоде" министерства Резникова) и приглашала представителей платформы и МФО "НППЕ" для консультаций. На встрече мы представили альтернативный законопроект. Делегация "Венецианки" заинтересовалась им и запросила полный пакет документов. Позже стало известно, что Венецианская комиссия раскритиковала правительственный проект закона, опубликовав заключение не в пользу его принятия", – отметил он.

Лидер НППЕ убежден, что отзыв правительственного законопроекта дает шанс на принятие другой версии этого документа.

"Сейчас отзыв правительственного законопроекта открывает дорогу для нового диалога и принятия законопроекта "Об основах реинтеграции временно неподконтрольных территорий Украины" №5844-1, который не только соответствует нашему законодательству, предусматривает неконфликтный подход и реальный механизм реинтеграции Донбасса, но и поддерживается жителями региона, ключевыми экспертными группами. Надеемся, что в этот раз Кабинет Министров Украины вступит в диалог с общественными организациями, инициативы которых представляют мнения жителей Донбасса, и наработает эффективный консенсусный законопроект, который будет вести к завершению войны и реинтеграции неподконтрольных территорий. Команда общественной организации НППЕ отправляет наш проект закона во все посольства "Нормандской четверки", а также советникам, которые должны завтра провести переговоры по Донбассу в Париже", – сообщил Сергей Сивохо.

Советники лидеров стран "Нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия, Россия) встретятся в Париже 26 января.