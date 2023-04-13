Слитые документы Пентагона указывают, что Сербия якобы согласилась помочь Украине оружием. Белград отрицает

В документе Пентагона, озаглавленном "Европа | Ответ на продолжающийся российско-украинский конфликт", в виде диаграммы перечислены "оценочные позиции" 38 европейских правительств в ответ на просьбы Украины об оказании военной помощи.

Диаграмма показала, что Сербия отказалась проводить обучение украинских сил, но обязалась отправить летальную помощь или уже предоставила ее. В документе также говорится, что у Сербии есть политическая воля и военная способность предоставить оружие Украине в будущем.

В то же время министр обороны Сербии Милош Вучевич в комментарии Sputnik отрицает, что страна когда-либо соглашалась предоставлять оружие Украине.

"Мы опровергали эту ложь более 10 раз, и вот мы снова это делаем. Сербия не продавала и не будет продавать оружие украинской или российской стороне, а также странам, окружающим этот конфликт. Чья-то цель – явно втянуть Сербию в этот конфликт, но мы последовательно придерживаемся установленной политики", – сказал он.

Министр уточнил, что Сербия продает оружие третьим сторонам, которые далеки от войны и не имеют к ней никакого отношения.

"Всегда есть вероятность того, что каким-то волшебным образом на территории конфликта будет найдено какое-то оружие, но это не имеет абсолютно никакого отношения к Сербии. Это вопрос к тем странам, которые не соблюдают международные нормы, договорные положения и деловую практику. Повторяю, Сербия не отправляла оружие в Украину, и все, что было опубликовано на эту тему, – не соответствующие действительности домыслы", – сказал Вучевич.