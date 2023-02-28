Сербия и Косово поддержали план ЕС по нормализации отношений, начнут с признания паспортов – Боррель

Боррель хочет в марте еще раз встретиться с лидерами Сербии и Косово Фото: EPA

"Президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти сегодня при содействии ЕС согласились, что дальнейшие обсуждения предложения ЕС – "Соглашение о пути к нормализации отношений между Косово и Сербией" – не требуются. Стороны выразили готовность приступить к реализации соглашения. Необходимы дальнейшие переговоры для определения конкретных условий реализации положений", – говорится в сообщении.

Боррель созовет еще одну встречу между двумя лидерами в марте с целью завершения обсуждения приложения об осуществлении, которое будет определять этап реализации соглашения.

"ЕС напомнил сторонам об их обязательстве выполнять все прошлые соглашения о диалоге, которые остаются в действии и имеют обязательную силу. Тем временем специальный представитель ЕС [Мирослав] Лайчак посетит Косово и Сербию, чтобы продолжить сегодняшние обсуждения и подготовиться к следующей встрече на высоком уровне. Обе стороны договорились воздерживаться от любых несогласованных действий, которые могут привести к возобновлению напряженности на местах и сорвать эти переговоры. ЕС ожидает, что стороны будут конструктивно участвовать в этом процессе", – заявил дипломат.

На пресс-конференции Боррель сообщил, что проект соглашения был представлен сторонам в сентябре 2022 года.

"В нем говорится, что люди могут свободно перемещаться между Косово и Сербией, используя свои собственные паспорта – взаимно признаваемые, удостоверения личности и номерные знаки. Это означает, что люди могут учиться и работать, не задумываясь о том, могут ли быть проблемой их дипломы и где они их получили. Соглашение может открыть новые экономические возможности за счет увеличения финансовой помощи, делового сотрудничества и [посредством] новых инвестиций в Косово и Сербию. Оно обеспечивает лучшие возможности трудоустройства для всех в Косово и Сербии без ненужной бюрократии. И это также означает расширение торговли, потому что сертификаты, необходимые для импорта и экспорта, больше не будут проблемой", – заявил глава европейской дипломатии.

Он подчеркнул, что они выразили готовность приступить к реализации соглашения, однако необходимы дальнейшие переговоры для определения "конкретных модальностей реализации положений соглашения".