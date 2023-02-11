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"Россия и ее марионетки хотят дестабилизировать Косово". Османи заявила о "полной копии" истории с Крымом

Османи заявила о причастности к ситуации наемников ЧВК "Вагнер"
Османи заявила о причастности к ситуации наемников ЧВК "Вагнер"
Фото: ЕРА

Президент Косово Вьоса Османи в интервью британскому изданию The Telegraph, опубликованном 11 февраля, заявила, что Россия пытается дестабилизировать ситуацию на Балканах.

"На этой неделе я говорила с The Telegraph о последних событиях в Косово и отношениях с Сербией. Россия и ее марионетки полны решимости дестабилизировать наш регион. Работая вместе с нашими международными партнерами, мы уверены, что сможем остановить это разрушительное и пагубное влияние", – прокомментировала она свое интервью в Twitter.

Османи заявила британскому изданию, что располагает информацией о том, что наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" помогают Сербии подготовить нападение на Косово по той же схеме, как РФ оккупировала в 2014 году украинский Крым.

Президент Косово утверждает, что Сербия готовит ситуацию, при которой часть Косово будут пытаться аннексировать не в результате "традиционной военной операции", а в сотрудничестве ЧВК "Вагнер" с сербскими военизированными формированиями.

Якобы речь идет о контрабанде оружия и военной формы без опознавательных знаков, которая происходит уже шесть месяцев. Именно в подобной форме российские "зеленые человечки" захватывали Крым в 2014 году. Османи назвала происходящее вокруг Косово "полной копией" истории с Крымом.

По ее словам, ситуация еще анализируется.

Опрошенные The Telegraph балканские эксперты "скептически относятся к тому, что Сербия осмелится попытаться аннексировать северное Косово". Они подчеркивают, что в проблемной части Косово находится миссия НАТО по поддержке мира в Косово KFOR.

Контекст:

Республика Косово является частично признанным государством. Она объявила о своей независимости от Сербии в 2008 году. Сербия не признает отделение Косово и считает его своей территорией. Независимость Косово признали около 100 стран, в том числе США. Украина этот статус не признает.

C 2011 года при посредничестве ЕС Сербия и Косово ведут переговоры о нормализации отношений. Ожидается, что переговорный процесс завершится юридически обязывающим соглашением. Косово настаивает, чтобы соглашение включало взаимное признание, Сербия добивается "компромиссного решения".

8 декабря 2022 года появились сообщения о заходе в регион Косово с проживающими там сербами косовских полицейских и возможной переброске туда же сербских силовиков.

Позже косовские сербы перекрывали тяжелой автотехникой дороги к двум пограничным переходам на границе с Сербией на фоне решения Приштины заменить в стране все выданные Белградом автомобильные номера на выданные косовскими властями. Премьер-министр Косово Альбин Курти просил KFOR убрать баррикады и гарантировать свободу передвижения, а президент Сербии Александр Вучич заявлял, что "нет и не будет сдачи" интересов сербов в Косово.

В конце декабря Косово и Сербия привели войска в боевую готовность.

17 января 2023 года Вучич говорил, что Россия вербует сербов для участия в военных действиях на стороне ЧВК "Вагнер" в Украине. Законодательство Сербии запрещает участие своих граждан в конфликтах за границей.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Крым, оружие, Сербия, аннексия, Косово, наемники, зеленые человечки, ЧВК Вагнер, ЧВК, Вьоса Османи
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