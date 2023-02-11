"Россия и ее марионетки хотят дестабилизировать Косово". Османи заявила о "полной копии" истории с Крымом

"На этой неделе я говорила с The Telegraph о последних событиях в Косово и отношениях с Сербией. Россия и ее марионетки полны решимости дестабилизировать наш регион. Работая вместе с нашими международными партнерами, мы уверены, что сможем остановить это разрушительное и пагубное влияние", – прокомментировала она свое интервью в Twitter.

This week I spoke to the @Telegraph about the latest development in Kosovo & relations with Serbia.



Russia & its proxy are determined to destablize our region. Working alongside our international partners, we are confident that we can stop this destructive and malign influence. https://t.co/OFjxKpSVvi — Vjosa Osmani (@VjosaOsmaniPRKS) February 11, 2023

Османи заявила британскому изданию, что располагает информацией о том, что наемники российской частной военной компании (ЧВК) "Вагнер" помогают Сербии подготовить нападение на Косово по той же схеме, как РФ оккупировала в 2014 году украинский Крым.

Президент Косово утверждает, что Сербия готовит ситуацию, при которой часть Косово будут пытаться аннексировать не в результате "традиционной военной операции", а в сотрудничестве ЧВК "Вагнер" с сербскими военизированными формированиями.

Якобы речь идет о контрабанде оружия и военной формы без опознавательных знаков, которая происходит уже шесть месяцев. Именно в подобной форме российские "зеленые человечки" захватывали Крым в 2014 году. Османи назвала происходящее вокруг Косово "полной копией" истории с Крымом.

По ее словам, ситуация еще анализируется.

Опрошенные The Telegraph балканские эксперты "скептически относятся к тому, что Сербия осмелится попытаться аннексировать северное Косово". Они подчеркивают, что в проблемной части Косово находится миссия НАТО по поддержке мира в Косово KFOR.