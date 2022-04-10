СМИ распространяют видео якобы убийства пленного военного РФ. Власти Украины пообещали проверить, но заявили о возможности постановки

На видео человек в украинской форме дважды стреляет в лежащего на земле российского военнослужащего, а рядом лежат еще несколько человек – предположительно убитые – с белыми нашивками и связанными руками.

Видео стало массово распространяться в сети в те дни, когда тема военных преступлений была самой обсуждаемой в СМИ из-за убийства оккупантами мирных жителей в Буче Киевской области.

The New York Times 6 апреля сообщила, что верифицировала подлинность видео, однако не уточнила, как журналисты его проверили. По данным газеты, видео было снято на дороге к северу от села Дмитровка Киевской области примерно 30 марта ("Медуза" называет дату 29 марта).

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в комментарии "Русской службе BBC" 7 апреля заявил о необходимости проведения расследования и выяснения обстоятельств случившегося.

"Интенсивность боевых действий может провоцировать определенные инциденты. И ясно, что в таких случаях будет иметь место юридическое регулирование инцидентов... В любом случае подобные инциденты требуют проведения четкого следствия до выяснения мотивов и обстоятельств", – сказал он.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко, в свою очередь, считает видео постановкой, о чем написал в своем Telegram 5 апреля. По его мнению, ролик снят пропагандистами, а запечатленные якобы российские солдаты на видео – актеры.

Война России против Украины. Главное (обновляется)