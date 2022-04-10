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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты РФ утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

В результате атак оккупантов никто не пострадал (фото иллюстративное)
В результате атак оккупантов никто не пострадал (фото иллюстративное)
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Утром 10 апреля под огонь российской армии попали две многоэтажки в новом районе Северодонецка Луганской области и здание средней школы, спасены два пожилых человека. Об этом написал в Telegram глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме", – сообщил Гайда.

Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

За сутки на фронте Луганской и Донецкой областей отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь – автомобильной техники противника, добавил Гайдай. Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.

Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины, заявлял 4 апреля советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.

Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Луганская область, война, Северодонецк, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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