Оккупанты РФ утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме", – сообщил Гайда.
Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.
За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.
За сутки на фронте Луганской и Донецкой областей отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь – автомобильной техники противника, добавил Гайдай. Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотника.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
23 марта советник главы Офиса президента Алексей Арестович сказал, что россияне захватили большую часть Луганской области. Они ежедневно обстреливают Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, Кременную и Попасную, которые остаются под контролем Украины.
Ключевая задача, которую сейчас ставит перед собой РФ, – окружение ВСУ на востоке Украины, заявлял 4 апреля советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. "Ключевые бои будут проходить, безусловно, в Мариуполе, здесь мы должны говорить о стойкости и мужестве людей, защищающих город. Также это Кременная, Рубежное в Луганской области, Попасная, которая является для них одним из ключевых пунктов в настоящее время, и это по линии Изюм – Волноваха. В этом направлении сосредоточиваются самые большие силы россиян", – сказал он.
Гайдай призывает всех жителей области эвакуироваться, пока есть такая возможность.