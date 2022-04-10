Оккупанты РФ утром обстреляли школу и две многоэтажки Северодонецка

"В одном из подъездов дотла выгорели квартиры с первого до пятого этажа. Пожарные локализовали возгорание и эвакуировали двух местных жителей 1938 года, которые еще оставались в этом пострадавшем не раз доме", – сообщил Гайда.

Еще одно возгорание после попадания российского снаряда произошло по соседству. Как следствие, выгорели три квартиры на пятом этаже, без жертв. Пострадало и здание одной из расположенных рядом школ.

За минувшую ночь также разрушены два дома в Лисичанске и Камышевахе-1.

За сутки на фронте Луганской и Донецкой областей отбиты восемь атак врага, уничтожены четыре танка, восемь единиц бронированной и семь – автомобильной техники противника, добавил Гайдай. Подразделения ПВО сбили один самолет, один вертолет, четыре беспилотника.

Война России против Украины. Главное (обновляется)