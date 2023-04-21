"Собирал данные о HIMARS и карты минных полей возле Киева". СБУ задержала украинского адвоката

"Злоумышленником оказался местный действующий адвокат, который ранее работал в прокуратуре и в результате неуспешного прохождения аттестации был уволен из этой структуры в 2021 году. Установлено, что впоследствии он был завербован российской спецслужбой для разведывательно-подрывной деятельности против Украины. По указанию врага он пытался получить карты минных полей, созданных силами обороны на подступах к Киеву и на территории Черниговской области, а также в прифронтовых районах востока Украины", – говорится в сообщении.

Помимо этого, по данным СБУ, подозреваемый разведывал возможные боевые позиции реактивных артиллерийских систем M142 HIMARS и места дислокации складов с боеприпасами и горюче-смазочными материалами ВСУ. Он подыскивал информаторов, которым предлагал высокое денежное вознаграждение за передачу секретных сведений.

Развединформация требовалась оккупантам для осуществления воздушных ударов по подразделениям украинских войск, а также для создания собственной карты украинских укреплений.

"Впрочем, сотрудники СБУ сработали на опережение – своевременно уличили российского агента, задокументировали преступные действия и задержали во время передачи ему имитационных координат базирования HIMARS. В ходе расследования было установлено, что фигурант также наладил схему нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста. К схеме он привлек нескольких сообщников, которые предлагали своим "клиентам" фиктивные документы для побега за пределы Украины", – отметили в СБУ.

При обыске у адвоката были обнаружены компьютерная техника, мобильные телефоны и носители информации, подтверждающие факты подрывной деятельности в пользу страны-агрессора.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенная в условиях военного положения) Уголовного кодекса Украины. Ему грозит пожизненное заключение.