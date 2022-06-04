Собянин посетил оккупированный Луганск. Приезжал для подписания декларации о "дружбе" Москвы и "ЛНР"

Собянин и "глава администрации" Луганска подписали декларацию о "побратимстве" Москвы и Луганска Фото: Мэр Москвы Сергей Собянин / Telegram

Там он провел встречи с представителями оккупационной "власти" – главарем "ЛНР" Леонидом Пасечником, "главой администрации" Луганска Манолисом Пилавовым, а также "премьер-министром ЛНР" Сергеем Козловым.

С последним Собянин подписал "соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между правительством Москвы и правительством "ЛНР".

Также Собянин и Пилавов подписали декларацию об установлении "побратимских связей" между Москвой и Луганском, о чем мэр Москвы сообщил в Telegram.

Он анонсировал предоставление оккупированным Луганску и Донецку "гуманитарной помощи в содействии восстановлению социальной, инженерной инфраструктуры" и заявил, что в Луганске работают 1500 работников московских коммунальщиков и около 500 единиц техники.



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