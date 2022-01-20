Республиканцы подготовили проект санкций против Путина, его предполагаемой любовницы и других чиновников

Документ предлагает вести отчетность о владениях Путина, его семьи и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой Фото: EPA

Также The Washington Post опубликовало и сам проект. Документ предлагает вести отчетность о владениях Путина, его семьи и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

"Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент направляет в соответствующие комитеты Конгресса отчет о предполагаемом собственном капитале и известных источниках доходов Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой, включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующую информацию о бенефициарной собственности", – говорится в документе.

Также предлагается введение ряда санкций в рамках "закона Магнитского" против всех членов правительства РФ и глав силовых ведомств страны. Среди других крупных политиков в перечне фигурируют мэр Москвы Сергей Собянин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Есть в списке и бывшие российские чиновники. Например, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и экс-глава минюста Павел Крашенинников.

В перечень вошли и десятки менее крупных российских чиновников, причастных к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального. Например, судья Химкинского райсуда Елена Морозова, отправившая оппозиционера на 30 суток под арест, когда он только вернулся в Россию из Германии.

Упоминаются в проекте и несколько высокопоставленных бизнесменов: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска.

Республиканцы считают, что под санкции должны попасть и отдельные провластные пропагандисты. В проекте говорится, в частности, о гендиректоре "Первого канала" Константине Эрнсте, телеведущем Владимире Соловьеве и главреде RT Маргарите Симоньян.

По словам журналистов The Washington Post, этот проект призван подтолкнуть команду президента США Джо Байдена к ужесточению санкций против Путина и России до предполагаемого вторжения в Украину, а не после.