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Республиканцы подготовили проект санкций против Путина, его предполагаемой любовницы и других чиновников

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Документ предлагает вести отчетность о владениях Путина, его семьи и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой
Документ предлагает вести отчетность о владениях Путина, его семьи и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой
Фото: EPA

В США Республиканский исследовательский комитет подготовил так называемый "Закон об ответственности Путина" – проект санкций против ближайшего окружения президента РФ Владимира Путина и связанных с ним чиновников. Об этом 19 января написало издание The Washington Post.

Также The Washington Post опубликовало и сам проект. Документ предлагает вести отчетность о владениях Путина, его семьи и его предполагаемой любовницы Алины Кабаевой.

"Не позднее чем через 120 дней после даты вступления в силу настоящего закона президент направляет в соответствующие комитеты Конгресса отчет о предполагаемом собственном капитале и известных источниках доходов Владимира Путина и членов его семьи, а также Алины Кабаевой, включая активы, инвестиции, другие деловые интересы и соответствующую информацию о бенефициарной собственности", – говорится в документе.

Также предлагается введение ряда санкций в рамках "закона Магнитского" против всех членов правительства РФ и глав силовых ведомств страны. Среди других крупных политиков в перечне фигурируют мэр Москвы Сергей Собянин и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Есть в списке и бывшие российские чиновники. Например, бывший генпрокурор РФ Юрий Чайка и экс-глава минюста Павел Крашенинников.

В перечень вошли и десятки менее крупных российских чиновников, причастных к тюремному заключению оппозиционера Алексея Навального. Например, судья Химкинского райсуда Елена Морозова, отправившая оппозиционера на 30 суток под арест, когда он только вернулся в Россию из Германии.

Упоминаются в проекте и несколько высокопоставленных бизнесменов: Роман Абрамович, Алишер Усманов, Олег Дерипаска.

Республиканцы считают, что под санкции должны попасть и отдельные провластные пропагандисты. В проекте говорится, в частности, о гендиректоре "Первого канала" Константине Эрнсте, телеведущем Владимире Соловьеве и главреде RT Маргарите Симоньян.

По словам журналистов The Washington Post, этот проект призван подтолкнуть команду президента США Джо Байдена к ужесточению санкций против Путина и России до предполагаемого вторжения в Украину, а не после. 

Контекст:

Этот проект представлен на фоне эскалации возле украинской границы. С октября американские СМИ начали сообщать, что Россия вновь стягивает войска к границе с Украиной. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов сообщил 22 декабря, что в зоне 200 км от границы страны находится 122 тыс. российских военных

12 января на сайте Сената США опубликовали проект закона о санкциях, которые предлагают наложить на РФ в случае, если правительство России или его союзники примут решение об "эскалационных военных операциях или другой дестабилизирующей агрессии против Украины".

По информации Axios, президент Украины Владимир Зеленский заявил сенаторам США в ходе встречи 17 января, что санкции после вторжения России в Украину не имеют смысла. По его мнению, рестрикции нужно ввести сейчас.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба 20 января говорил, что Соединенные Штаты разработали пакет санкций против России, который нанесет "разрушительный удар" по ее экономике.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Владимир Путин, США, санкции, Алексей Навальный, Джо Байден, Дмитрий Песков, Константин Эрнст, Юрий Чайка, Алина Кабаева, вторжение, Алишер Усманов, Маргарита Симоньян, Сергей Собянин, Владимир Соловьев, Республиканская партия, Олег Дерипаска, Роман Абрамович
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