Сотрудник ГП "Антонов" подозревается в работе на оккупантов – Офис генпрокурора

Мужчина призывал присоединить Украину к России, сообщили в ОГПУ Фото: gp.gov.ua

По данным правоохранителей, мужчина распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ Украины в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". В частности, он поддерживал идею лишения Украины государственности и присоединения ее к России.

Захват Гостомеля, где находится аэропорт "Антонов", подозреваемый называл "историческим достижением" оккупантов.

Правоохранители изъяли у мужчины технику с доказательствами пророссийской агитации. Согласно заключению экспертизы, в его сообщениях содержатся публичные призывы к изменению границ государства.

Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).