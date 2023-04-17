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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Сотрудник ГП "Антонов" подозревается в работе на оккупантов – Офис генпрокурора

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Мужчина призывал присоединить Украину к России, сообщили в ОГПУ
Мужчина призывал присоединить Украину к России, сообщили в ОГПУ
Фото: gp.gov.ua

Сотруднику государственного авиапредприятия "Антонов" сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Об этом пресс-служба Офиса генпрокурора написала 17 апреля в Telegram.

По данным правоохранителей, мужчина распространял сообщения с публичными призывами к изменению границ Украины в запрещенной социальной сети "ВКонтакте". В частности, он поддерживал идею лишения Украины государственности и присоединения ее к России.

Захват Гостомеля, где находится аэропорт "Антонов", подозреваемый называл "историческим достижением" оккупантов.

Правоохранители изъяли у мужчины технику с доказательствами пророссийской агитации. Согласно заключению экспертизы, в его сообщениях содержатся публичные призывы к изменению границ государства. 

Подозрение сообщено по ч. 1 ст. 110 Уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность страны).

Теги: Гостомель, Антонов, война России против Украины, подозрение, Офис генпрокурора, российские оккупанты
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