Соучредитель Monobank Яценко организовал для военных курсы операторов беспилотников

"Инженеры, программисты, входящие в мировой IT-топ, специалисты по аэрокосмическому строительству и даже банкир, по образованию радиофизик. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, им хватило двух месяцев, чтобы с помощью новейших технологий начать делать сверхсовременные беспилотники. Эти летательные аппараты практически недостижимы для враждебной ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, ведь сделаны из современных материалов, которые системы врага распознать не способны. Аппараты есть, недостаточно специалистов, которые уже на передовой смогут эффективно летать. Волонтеры решили это исправить", – отмечают корреспонденты.
Яценко рассказал, что военных обучают профессиональные пилоты, которые за свою карьеру налетали десятки тысяч часов. Они объясняют в том числе основы авиации – аэродинамику, навигацию, метеорологию.
"Беспилотники нуждаются в таких же навыках, как и при управлении большим боевым самолетом. Кроме того, на тренировке отрабатывают все ситуации, с которыми оператор БПЛА может столкнуться в реальном бою. Профессиональным пилотам хватает нескольких дней, чтобы научить ребят руководить беспилотниками – разведчиками, бомбардировщиками, корректировщиками. Они очень профессионально владеют темой по планированию задач, корректировке. Если это пилот Boeing и он налетал не менее десяти тысяч часов на большом самолете – это невероятная база знаний", – сказал Яценко.
Очередь из желающих научиться управлять беспилотниками расписана на несколько недель вперед, отметил он. Чтобы пройти курсы и получить БПЛА, можно в том числе написать Яценко в личные сообщения в Facebook.
На обучение принимают при наличии опыта управления самолетами и контракта с Вооруженными силами Украины.
Группа инженеров из Днепра во главе с соучредителем Monobank производит для ВСУ полностью украинские беспилотники, которые в несколько раз дешевле западных аналогов и в то же время не уступают им по характеристикам. Они создали универсальный дрон, который в течение часа модифицируется в дрон-разведчик, ударный БПЛА или другую модель для нужной боевой задачи.
В интервью "Фокусу" Яценко рассказал, что благодаря новым технологиям производства беспилотников Украина может превзойти агрессора в количестве и качестве техники в течение года.
Также он заявил в июле, что не остановится, пока не сделает 345 ударных беспилотников – по одному за каждого украинского ребенка, погибшего от обстрелов российских захватчиков на тот момент.