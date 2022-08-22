Соучредитель Monobank Яценко организовал для военных курсы операторов беспилотников

"Инженеры, программисты, входящие в мировой IT-топ, специалисты по аэрокосмическому строительству и даже банкир, по образованию радиофизик. Когда Россия начала полномасштабное вторжение, им хватило двух месяцев, чтобы с помощью новейших технологий начать делать сверхсовременные беспилотники. Эти летательные аппараты практически недостижимы для враждебной ПВО и средств радиоэлектронной борьбы, ведь сделаны из современных материалов, которые системы врага распознать не способны. Аппараты есть, недостаточно специалистов, которые уже на передовой смогут эффективно летать. Волонтеры решили это исправить", – отмечают корреспонденты.

Яценко рассказал, что военных обучают профессиональные пилоты, которые за свою карьеру налетали десятки тысяч часов. Они объясняют в том числе основы авиации – аэродинамику, навигацию, метеорологию.

"Беспилотники нуждаются в таких же навыках, как и при управлении большим боевым самолетом. Кроме того, на тренировке отрабатывают все ситуации, с которыми оператор БПЛА может столкнуться в реальном бою. Профессиональным пилотам хватает нескольких дней, чтобы научить ребят руководить беспилотниками – разведчиками, бомбардировщиками, корректировщиками. Они очень профессионально владеют темой по планированию задач, корректировке. Если это пилот Boeing и он налетал не менее десяти тысяч часов на большом самолете – это невероятная база знаний", – сказал Яценко.

Очередь из желающих научиться управлять беспилотниками расписана на несколько недель вперед, отметил он. Чтобы пройти курсы и получить БПЛА, можно в том числе написать Яценко в личные сообщения в Facebook.

На обучение принимают при наличии опыта управления самолетами и контракта с Вооруженными силами Украины.

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Видео: ТСН / YouTube